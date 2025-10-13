Гуцул назвала обвинения против нее ложью, выстроенной на фальсификациях

"Сегодня во время заседания суда я вновь сказала то, что повторяю с первого дня этого политического преследования: все обвинения против меня - ложь, выстроенная на искаженных трактовках и фальсификациях. Я никогда не имела доступа к финансовым потокам партии, не принимала решений по их распределению, не видела никаких денег, документов или цифр", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Гуцул. Текст был передан через ее адвокатов.