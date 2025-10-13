Гуцул назвала обвинения против нее ложью, выстроенной на фальсификациях

КИШИНЕВ, 13 окт - РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что обвинения против нее - ложь, выстроенная на искаженных трактовках и фальсификациях.
Суд в Кишиневе 5 августа вынес обвинительный приговор Гуцул, осудив ее на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением. По делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор" она была признана виновной, что вызвало резкую критику защиты и сторонников. Глава Гагаузской автономии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и обвинила президента Майю Санду в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Апелляционная палата 8 октября начала рассматривать жалобу стороны защиты. Адвокаты Гуцул подали четыре ходатайства, требуя ее немедленного освобождения из-под стражи, но они были отклонены.
Захарова резко высказалась о русофобской политике Санду
8 октября, 15:51
"Сегодня во время заседания суда я вновь сказала то, что повторяю с первого дня этого политического преследования: все обвинения против меня - ложь, выстроенная на искаженных трактовках и фальсификациях. Я никогда не имела доступа к финансовым потокам партии, не принимала решений по их распределению, не видела никаких денег, документов или цифр", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Гуцул. Текст был передан через ее адвокатов.
Глава Гагаузии отметила, что во время обысков у нее дома не было найдено ни денег, ни бумаг, ни техники, способной подтвердить эти обвинения.
"Изъят был лишь один телефон, на котором хранились семейные фотографии. Всё, что представлено в деле, - это фрагменты переписок и надуманные версии следствия, которые не содержат ни одного прямого доказательства моей вины", - подчеркнула она.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.