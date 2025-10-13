Рейтинг@Mail.ru
Гуцул заявила, что ее пытаются наказать за верность своему народу - РИА Новости, 13.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:14 13.10.2025 (обновлено: 16:26 13.10.2025)
https://ria.ru/20251013/gutsul-2047996095.html
Гуцул заявила, что ее пытаются наказать за верность своему народу
Гуцул заявила, что ее пытаются наказать за верность своему народу - РИА Новости, 13.10.2025
Гуцул заявила, что ее пытаются наказать за верность своему народу
Глава Гагаузии Евгения Гуцул на заседании апелляционной палаты Кишинева заявила, что не понимает, почему ее безвинно осудили. РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T16:14:00+03:00
2025-10-13T16:26:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
гагаузия
евгения гуцул
майя санду
sputnik молдова
московский комсомолец
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941615995_0:228:1365:996_1920x0_80_0_0_a959219380e7b0a56078404e9da11280.jpg
https://ria.ru/20251013/gutsul-2047990422.html
https://ria.ru/20251008/zakharova-2047085021.html
молдавия
кишинев
гагаузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941615995_0:196:1365:1220_1920x0_80_0_0_1ad9e958b4dbe8174ddc6d66e1821bc0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, евгения гуцул, майя санду, sputnik молдова, московский комсомолец
В мире, Молдавия, Кишинев, Гагаузия, Евгения Гуцул, Майя Санду, Sputnik Молдова, Московский комсомолец
Гуцул заявила, что ее пытаются наказать за верность своему народу

Безвинно осужденная. Что Кишинев предложил Гуцул в обмен на закрытие дела

© РИА НовостиЕвгения Гуцул
Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© РИА Новости
Евгения Гуцул. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 13 окт - РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул на заседании апелляционной палаты Кишинева заявила, что не понимает, почему ее безвинно осудили.
Суд в Кишиневе 5 августа вынес обвинительный приговор Гуцул, осудив ее на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением. По делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор" она была признана виновной, что вызвало резкую критику защиты и сторонников. Глава Гагаузской автономии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и обвинила президента Майю Санду в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Апелляционная палата 8 октября начала рассматривать жалобу стороны защиты. Адвокаты Гуцул подали 4 ходатайства, требуя ее немедленного освобождения из-под стражи, но они были отклонены.
Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Гуцул назвала все обвинения в свой адрес абсурдными
Вчера, 15:50
«
"Самое страшное не отбывать наказание в тюрьме за преступление, а быть осужденным без вины и не понимать, за что ты сидишь… Мне прямо предложили: сдаю мандат — и дело закрывают. Это могут подтвердить, но защите не дают возможности допросить свидетелей в суде", - заявила Гуцул на заседании.
Она отметила, что обвинение строится на "сфабрикованных показаниях людей, которые пошли на сделку с прокуратурой". "Я мать, моему младшему ребенку три года. Каждый день он ищет маму по комнатам, потому что привык, что я встречала его из детского сада. Сегодня меня лишили права быть с детьми, права на материнскую ласку. Это страшнее любого приговора. Сегодня политика стоит выше закона, а меня пытаются наказать за верность своему народу", - добавила Гуцул.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Захарова резко высказалась о русофобской политике Санду
8 октября, 15:51
 
В миреМолдавияКишиневГагаузияЕвгения ГуцулМайя СандуSputnik МолдоваМосковский комсомолец
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала