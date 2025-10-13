Гуцул заявила, что ее пытаются наказать за верность своему народу

КИШИНЕВ, 13 окт - РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул на заседании апелляционной палаты Кишинева заявила, что не понимает, почему ее безвинно осудили.
Суд в Кишиневе 5 августа вынес обвинительный приговор Гуцул, осудив ее на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением. По делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор" она была признана виновной, что вызвало резкую критику защиты и сторонников. Глава Гагаузской автономии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и обвинила президента Майю Санду в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Апелляционная палата 8 октября начала рассматривать жалобу стороны защиты. Адвокаты Гуцул подали 4 ходатайства, требуя ее немедленного освобождения из-под стражи, но они были отклонены.
"Самое страшное не отбывать наказание в тюрьме за преступление, а быть осужденным без вины и не понимать, за что ты сидишь… Мне прямо предложили: сдаю мандат — и дело закрывают. Это могут подтвердить, но защите не дают возможности допросить свидетелей в суде", - заявила Гуцул на заседании.
Она отметила, что обвинение строится на "сфабрикованных показаниях людей, которые пошли на сделку с прокуратурой". "Я мать, моему младшему ребенку три года. Каждый день он ищет маму по комнатам, потому что привык, что я встречала его из детского сада. Сегодня меня лишили права быть с детьми, права на материнскую ласку. Это страшнее любого приговора. Сегодня политика стоит выше закона, а меня пытаются наказать за верность своему народу", - добавила Гуцул.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
