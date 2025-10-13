Гуцул заявила, что ее пытаются наказать за верность своему народу

"Самое страшное не отбывать наказание в тюрьме за преступление, а быть осужденным без вины и не понимать, за что ты сидишь… Мне прямо предложили: сдаю мандат — и дело закрывают. Это могут подтвердить, но защите не дают возможности допросить свидетелей в суде", - заявила Гуцул на заседании.

Она отметила, что обвинение строится на "сфабрикованных показаниях людей, которые пошли на сделку с прокуратурой". "Я мать, моему младшему ребенку три года. Каждый день он ищет маму по комнатам, потому что привык, что я встречала его из детского сада. Сегодня меня лишили права быть с детьми, права на материнскую ласку. Это страшнее любого приговора. Сегодня политика стоит выше закона, а меня пытаются наказать за верность своему народу", - добавила Гуцул.