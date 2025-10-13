Гуцул назвала все обвинения в свой адрес абсурдными

КИШИНЕВ, 13 окт - РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул на заседании Апелляционной палаты Кишинева в понедельник заявила, что отрицает обвинения в финансировании партии "Шор", считая их абсурдными и бездоказательными.

"Я не участвовала ни в каком финансировании партии… У меня не было возможностей дать объяснения по каким-либо аудио или фото, которые доказывают мою вину", - заявила Гуцул на заседании.