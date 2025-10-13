Рейтинг@Mail.ru
Гуцул назвала все обвинения в свой адрес абсурдными - РИА Новости, 13.10.2025
15:50 13.10.2025
Гуцул назвала все обвинения в свой адрес абсурдными
Глава Гагаузии Евгения Гуцул на заседании Апелляционной палаты Кишинева в понедельник заявила, что отрицает обвинения в финансировании партии "Шор", считая их...
в мире
молдавия
кишинев
гагаузия
евгения гуцул
майя санду
sputnik молдова
московский комсомолец
молдавия
кишинев
гагаузия
в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, евгения гуцул, майя санду, sputnik молдова, московский комсомолец
В мире, Молдавия, Кишинев, Гагаузия, Евгения Гуцул, Майя Санду, Sputnik Молдова, Московский комсомолец
КИШИНЕВ, 13 окт - РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул на заседании Апелляционной палаты Кишинева в понедельник заявила, что отрицает обвинения в финансировании партии "Шор", считая их абсурдными и бездоказательными.
Суд в Кишиневе 5 августа вынес обвинительный приговор Гуцул, осудив ее на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением. По делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор" она была признана виновной, что вызвало резкую критику защиты и сторонников. Глава Гагаузской автономии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и обвинила президента Майю Санду в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Апелляционная палата 8 октября начала рассматривать жалобу стороны защиты. Адвокаты Гуцул подали 4 ходатайства, требуя ее немедленного освобождения из-под стражи, но они были отклонены.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Захарова резко высказалась о русофобской политике Санду
8 октября, 15:51
"Я не участвовала ни в каком финансировании партии… У меня не было возможностей дать объяснения по каким-либо аудио или фото, которые доказывают мою вину", - заявила Гуцул на заседании.
Она считает, что прокуроры не сумели подкрепить обвинения весомыми доказательствами.
"Меня обвиняли в том, что я якобы в 2019 году привозила деньги из РФ. Абсурдные обвинения! Мы в суде сектора Буюканы предоставили все доказательства того, что мною не было привезено ни 1 лея. Мы показали, что при входе в аэропорт проводится полный личный досмотр человека и его багажа", - добавила Гуцул.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Конституционный суд действует по указке Санду, заявила молдавская оппозиция
Вчера, 13:55
 
