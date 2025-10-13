Журналистов попросили покинуть зал суда во время дачи показаний Гуцул

Как сообщает корреспондент РИА Новости, который находится в зале суда, журналистов попросили покинуть зал на время дачи показания Гуцул. При этом все сегодняшнее заседание должно быть посвящено ее выступлению, а также ответам на вопрос сторон защиты и обвинения. Сама Гуцул физически на заседании не присутствует, показания она дает по видеосвязи.