Адвокат Гуцул заявила, что дело главы Гагаузии лишено доказательной базы
КИШИНЕВ, 13 окт - РИА Новости. В деле, по которому глава Гагаузии Евгения Гуцул была осуждена судом Кишинева на 7 лет лишения свободы, отсутствует доказательная база в виде свидетельских показаний и иных улиц, заявила ее адвокат Наталья Байрам.
Суд в Кишиневе
5 августа вынес обвинительный приговор Гуцул
, осудив ее на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением. По делу о финансировании запрещенной в Молдавии
партии "Шор" она была признана виновной, что вызвало резкую критику защиты и сторонников. Глава Гагаузской автономии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и обвинила президента Майю Санду
в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Апелляционная палата 8 октября начала рассматривать жалобу стороны защиты. Адвокаты Гуцул подали 4 ходатайства, требуя ее немедленного освобождения из-под стражи, но они были отклонены.
"На сегодняшнем заседании мы продолжаем рассмотрение дела в апелляционном порядке, сегодняшний процесс проводится, чтобы Евгения Гуцул давала показания, отвечала на вопросы защиты и прокурора. Все её показания указывают на то, что в деле, по которому она была осуждена на 7 лет лишения свободы, отсутствуют как свидетельские показания, так и любые другие доказательства, подтверждающие её вину", - заявила Байрам журналистам перед началом очередного заседания.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии
Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России
.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова
, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца
", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.