Адвокат Гуцул заявила, что дело главы Гагаузии лишено доказательной базы

КИШИНЕВ, 13 окт - РИА Новости. В деле, по которому глава Гагаузии Евгения Гуцул была осуждена судом Кишинева на 7 лет лишения свободы, отсутствует доказательная база в виде свидетельских показаний и иных улиц, заявила ее адвокат Наталья Байрам.

"На сегодняшнем заседании мы продолжаем рассмотрение дела в апелляционном порядке, сегодняшний процесс проводится, чтобы Евгения Гуцул давала показания, отвечала на вопросы защиты и прокурора. Все её показания указывают на то, что в деле, по которому она была осуждена на 7 лет лишения свободы, отсутствуют как свидетельские показания, так и любые другие доказательства, подтверждающие её вину", - заявила Байрам журналистам перед началом очередного заседания.