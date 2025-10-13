Рейтинг@Mail.ru
Ульяновский губернатор рассказал о восстановлении объектов в ДНР и ЛНР
14:30 13.10.2025 (обновлено: 17:41 13.10.2025)
Ульяновский губернатор рассказал о восстановлении объектов в ДНР и ЛНР
Специалисты из Ульяновской области в Мариуполе и Горловке Донецкой Народной Республики, а также в Северодонецке и Лисичанске Луганской Народной Республики... РИА Новости, 13.10.2025
Мариуполь, Горловка, Владимир Путин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Алексей Русских, Северодонецк
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Специалисты из Ульяновской области в Мариуполе и Горловке Донецкой Народной Республики, а также в Северодонецке и Лисичанске Луганской Народной Республики восстановили 6 школ и детских садов, 126 многоквартирных домов, 59 объектов теплоснабжения, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор Алексей Русских.
В понедельник глава государства принял с докладом ульяновского губернатора.
"Мы принимаем как регион самое активное участие в восстановлении новых регионов. Работаем в Мариуполе, работаем в Горловке, в Северодонецке, в Лисичанске. На сегодняшний день восстановлено шесть школ и детских садов, 59 объектов теплоснабжения, около 10 километров тепловых сетей, 126 многоквартирных жилых домов, и 14 объектов системы комплексной безопасности – здание прокуратуры, больницы, МЧС, ФСИН", - сказал Русских.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
В Ульяновской области откроют еще один центр реабилитации для бойцов СВО
Мариуполь, Горловка, Владимир Путин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Алексей Русских, Северодонецк
 
 
