Ульяновский губернатор рассказал о восстановлении объектов в ДНР и ЛНР

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Специалисты из Ульяновской области в Мариуполе и Горловке Донецкой Народной Республики, а также в Северодонецке и Лисичанске Луганской Народной Республики восстановили 6 школ и детских садов, 126 многоквартирных домов, 59 объектов теплоснабжения, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор Алексей Русских.