ЦАХАЛ передали вторую группу израильских заложников
Вторая группа израильских заложников из 13 человек, включая уроженца Донбасса Максима Харкина, передана силам Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа и... РИА Новости, 13.10.2025
ЦАХАЛ передали вторую группу израильских заложников
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Вторая группа израильских заложников из 13 человек, включая уроженца Донбасса Максима Харкина, передана силам Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа и направляется на территорию Израиля, сообщила в понедельник армейская пресс-служба.
"13 освобожденных заложников только что встретились с представителями ЦАХАЛ и ШАБАК (Службы общей безопасности - ред.) в секторе Газа и направляются на территорию Израиля", - говорится в сообщении.
Ранее офис Нетаньяху подтвердил освобождение второй группы заложников и опубликовал их имена, среди них числится уроженец Донбасса
Максим Харкин.