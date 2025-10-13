Рейтинг@Mail.ru
12:09 13.10.2025 (обновлено: 12:36 13.10.2025)
ЦАХАЛ передали вторую группу израильских заложников
ЦАХАЛ передали вторую группу израильских заложников
ЦАХАЛ передали вторую группу израильских заложников

Автомобили Красного креста с освобожденными израильскими заложниками выезжают из Хан-Юниса. 13 октября 2025
Автомобили Красного креста с освобожденными израильскими заложниками выезжают из Хан-Юниса. 13 октября 2025
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Вторая группа израильских заложников из 13 человек, включая уроженца Донбасса Максима Харкина, передана силам Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа и направляется на территорию Израиля, сообщила в понедельник армейская пресс-служба.
"13 освобожденных заложников только что встретились с представителями ЦАХАЛ и ШАБАК (Службы общей безопасности - ред.) в секторе Газа и направляются на территорию Израиля", - говорится в сообщении.
Ранее офис Нетаньяху подтвердил освобождение второй группы заложников и опубликовал их имена, среди них числится уроженец Донбасса Максим Харкин.
Автомобили Красного креста, прибывающие для передачи израильских заложников в Хан-Юнисе. 13 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Уроженца Донбасса передали Красному Кресту вместе с остальными заложниками
Вчера, 11:40
 
