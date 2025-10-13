ЦАХАЛ передали вторую группу израильских заложников

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Вторая группа израильских заложников из 13 человек, включая уроженца Донбасса Максима Харкина, передана силам Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа и направляется на территорию Израиля, сообщила в понедельник армейская пресс-служба.

"13 освобожденных заложников только что встретились с представителями ЦАХАЛ и ШАБАК (Службы общей безопасности - ред.) в секторе Газа и направляются на территорию Израиля", - говорится в сообщении.