Врач назвал лучшую профилактику гриппа - РИА Новости, 13.10.2025
03:08 13.10.2025
Врач назвал лучшую профилактику гриппа
Врач назвал лучшую профилактику гриппа - РИА Новости, 13.10.2025
Врач назвал лучшую профилактику гриппа
Лучшей профилактикой гриппа являются вакцинация и гигиена, не стоит забывать и про проветривание помещения, правильное питание, регулярные прогулки или спорт,... РИА Новости, 13.10.2025
здоровье - общество
андрей тяжельников
грипп
общество
РИА Новости
2025
здоровье - общество, андрей тяжельников, грипп, общество
Здоровье - Общество, Андрей Тяжельников, Грипп, Общество
Врач назвал лучшую профилактику гриппа

Врач Тяжельников назвал вакцинацию и гигиену лучшей профилактикой гриппа

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Лучшей профилактикой гриппа являются вакцинация и гигиена, не стоит забывать и про проветривание помещения, правильное питание, регулярные прогулки или спорт, полноценный сон, управление стрессом и отказ от вредных привычек, рассказал РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.
"Лучшая профилактика гриппа – это вакцинация и гигиена - частое мытье рук и умывание", - рассказал Тяжельников.
Врач отметил, что не стоит забывать про проветривание помещения и все то, что поддерживает организм – правильное питание, богатое фруктами и овощами, регулярные прогулки или спорт, полноценный сон, управление стрессом и отказ от вредных привычек.
11.10.2025
Врач назвал первые симптомы гриппа
11 октября, 02:42
 
Здоровье - ОбществоАндрей ТяжельниковГриппОбщество
 
 
