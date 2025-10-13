Врач назвал лучшую профилактику гриппа

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Лучшей профилактикой гриппа являются вакцинация и гигиена, не стоит забывать и про проветривание помещения, правильное питание, регулярные прогулки или спорт, полноценный сон, управление стрессом и отказ от вредных привычек, рассказал РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

