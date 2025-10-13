Рейтинг@Mail.ru
Григоренко встретится в Туркмении с премьером страны - РИА Новости, 13.10.2025
07:58 13.10.2025
Григоренко встретится в Туркмении с премьером страны
Григоренко встретится в Туркмении с премьером страны - РИА Новости, 13.10.2025
Григоренко встретится в Туркмении с премьером страны
Председатель правительства - руководитель аппарата правительства России Дмитрий Григоренко, находящийся с рабочим визитом в Туркмении, проведет в понедельник... РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T07:58:00+03:00
2025-10-13T07:58:00+03:00
туркмения
россия
дмитрий григоренко
в мире
туркмения
россия
туркмения, россия, дмитрий григоренко, в мире
Туркмения, Россия, Дмитрий Григоренко, В мире
Григоренко встретится в Туркмении с премьером страны

АШХАБАД, 13 окт - РИА Новости. Председатель правительства - руководитель аппарата правительства России Дмитрий Григоренко, находящийся с рабочим визитом в Туркмении, проведет в понедельник ряд встреч, следует из программы визита Григоренко, которая есть в распоряжении РИА Новости.
В первой половине дня у него состоится встреча с заместителем премьера Туркмении Мамметханом Чакыевым и министром связи страны Хаджымыратом Худайгулыевым, во время которой стороны обсудят развитие цифрового партнерства двух стран. Затем вице-премьер посетит Институт развития телекоммуникаций и информатики Туркмении, где пообщается со студентами. В ходе встречи он расскажет о цифровых трендах и ответит на вопросы студентов.
Во второй половине дня у Григоренко запланирована встреча в офисе одной из крупнейших транспортных компаний России.
ТуркменияРоссияДмитрий ГригоренкоВ мире
 
 
