Григоренко встретится в Туркмении с премьером страны

АШХАБАД, 13 окт - РИА Новости. Председатель правительства - руководитель аппарата правительства России Дмитрий Григоренко, находящийся с рабочим визитом в Туркмении, проведет в понедельник ряд встреч, следует из программы визита Григоренко, которая есть в распоряжении РИА Новости.
В первой половине дня у него состоится встреча с заместителем премьера Туркмении Мамметханом Чакыевым и министром связи страны Хаджымыратом Худайгулыевым, во время которой стороны обсудят развитие цифрового партнерства двух стран. Затем вице-премьер посетит Институт развития телекоммуникаций и информатики Туркмении, где пообщается со студентами. В ходе встречи он расскажет о цифровых трендах и ответит на вопросы студентов.
Во второй половине дня у Григоренко запланирована встреча в офисе одной из крупнейших транспортных компаний России.
