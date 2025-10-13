В Госдуме предложили ввести механизм самозапрета на автосписания с карт

"Предлагаю рассмотреть возможность реализации на системном уровне механизма "самозапрета" на автосписания с банковской карты. Данная функция позволила бы клиенту банка в мобильном приложении или личном кабинете установить настройку, по которой любые такие платежи были бы заблокированы. Пользователь самостоятельно активирует опцию "Запрет регулярных списаний", и при попытке проведения любого периодического платежа система на стороне банка отклоняла бы такую операцию", - сказано в документе.