Глава МВФ призвала усилить работу по снижению мирового госдолга
Глава МВФ призвала усилить работу по снижению мирового госдолга - РИА Новости, 13.10.2025
Глава МВФ призвала усилить работу по снижению мирового госдолга
Мировому сообществу необходимо значительно усилить работу над снижением долговой нагрузки, которая "душит" экономики развитых и развивающихся стран, а также... РИА Новости, 13.10.2025
Глава МВФ призвала усилить работу по снижению мирового госдолга
Глава МВФ Георгиева призвала усилить работу по снижению мирового госдолга
ВАШИНГТОН, 13 окт - РИА Новости. Мировому сообществу необходимо значительно усилить работу над снижением долговой нагрузки, которая "душит" экономики развитых и развивающихся стран, а также государств с низким уровнем доходов, заявила в понедельник директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
8 октября сообщила, что глобальный государственный долг к 2029 году превысит объем всей мировой экономики. Директор-распорядитель подчеркнула, что рост объема заимствований объясняется в первую очередь увеличением госдолга в развитых и развивающихся странах с рыночной экономикой.
"Мы должны быть гораздо более сфокусированными на снижении уровней долга, поскольку очень высокий долг душит экономики", - сказала Георгиева в своем выступлении на ежегодных встречах руководящих органов МВФ
и Всемирного банка
в Вашингтоне.
В отношении государств с низким уровнем доходов глава фонда отметила, что такие страны лишены доступа к новому финансированию, в результате чего их долг не растет.
"Хотя в государствах с низкими доходами уровни госдолга снижаются… странам по-прежнему невероятно сложно справляться с данными уровнями задолженности", - заключила директор-распорядитель.