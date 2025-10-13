Глава МВФ призвала усилить работу по снижению мирового госдолга

ВАШИНГТОН, 13 окт - РИА Новости. Мировому сообществу необходимо значительно усилить работу над снижением долговой нагрузки, которая "душит" экономики развитых и развивающихся стран, а также государств с низким уровнем доходов, заявила в понедельник директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

Георгиева 8 октября сообщила, что глобальный государственный долг к 2029 году превысит объем всей мировой экономики. Директор-распорядитель подчеркнула, что рост объема заимствований объясняется в первую очередь увеличением госдолга в развитых и развивающихся странах с рыночной экономикой.

"Мы должны быть гораздо более сфокусированными на снижении уровней долга, поскольку очень высокий долг душит экономики", - сказала Георгиева в своем выступлении на ежегодных встречах руководящих органов МВФ Всемирного банка в Вашингтоне.

В отношении государств с низким уровнем доходов глава фонда отметила, что такие страны лишены доступа к новому финансированию, в результате чего их долг не растет.