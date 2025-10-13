Рейтинг@Mail.ru
Глава МВФ призвала усилить работу по снижению мирового госдолга - РИА Новости, 13.10.2025
22:24 13.10.2025
Глава МВФ призвала усилить работу по снижению мирового госдолга
Глава МВФ призвала усилить работу по снижению мирового госдолга - РИА Новости, 13.10.2025
Глава МВФ призвала усилить работу по снижению мирового госдолга
Мировому сообществу необходимо значительно усилить работу над снижением долговой нагрузки, которая "душит" экономики развитых и развивающихся стран, а также... РИА Новости, 13.10.2025
в мире
кристалина георгиева
мвф
всемирный банк
Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
в мире, кристалина георгиева, мвф, всемирный банк
В мире, Кристалина Георгиева, МВФ, Всемирный банк
Глава МВФ призвала усилить работу по снижению мирового госдолга

Глава МВФ Георгиева призвала усилить работу по снижению мирового госдолга

13.10.2025
Кристалина Георгиева. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 окт - РИА Новости. Мировому сообществу необходимо значительно усилить работу над снижением долговой нагрузки, которая "душит" экономики развитых и развивающихся стран, а также государств с низким уровнем доходов, заявила в понедельник директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
Георгиева 8 октября сообщила, что глобальный государственный долг к 2029 году превысит объем всей мировой экономики. Директор-распорядитель подчеркнула, что рост объема заимствований объясняется в первую очередь увеличением госдолга в развитых и развивающихся странах с рыночной экономикой.
Министр финансов РФ Антон Силуанов на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Силуанов рассказал о ситуации с госдолгом
9 сентября, 09:00
"Мы должны быть гораздо более сфокусированными на снижении уровней долга, поскольку очень высокий долг душит экономики", - сказала Георгиева в своем выступлении на ежегодных встречах руководящих органов МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне.
В отношении государств с низким уровнем доходов глава фонда отметила, что такие страны лишены доступа к новому финансированию, в результате чего их долг не растет.
"Хотя в государствах с низкими доходами уровни госдолга снижаются… странам по-прежнему невероятно сложно справляться с данными уровнями задолженности", - заключила директор-распорядитель.
Госсекретарь США Марко Рубио и президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время круглого стола в Государственной столовой Белого дома - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
"Даром это не пройдет". Вашингтон предупредили о серьезной опасности
10 октября, 08:00
 
В миреКристалина ГеоргиеваМВФВсемирный банк
 
 
