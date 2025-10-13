В Словакии столкнулись поезда, пострадали 20 человек

БРАТИСЛАВА, 13 окт – РИА Новости. В районе города Рожнява на востоке Словакии в понедельник произошло лобовое столкновение двух пассажирских поездов, около 20 человек получили ранения, сообщила на своем сайте полиция республики.

"Перед туннелем недалеко от деревни Яблонов-над-Турнё в районе города Рожнява произошло столкновение двух встречных экспресс-поездов, в которых находилось большое количество пассажиров. На месте происшествия работают все подразделения Интегрированной спасательной системы. Пассажиры постепенно покидают поезда, степень тяжести травм пока неизвестна. Пострадало около 20 человек. Полиция обеспечивает безопасность на месте происшествия, координирует работу спасательных служб и управляет движением людей в непосредственной близости", - говорится в сообщении.