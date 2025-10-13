Рейтинг@Mail.ru
Потерявшие жилье белгородцы получили выплаты на спецсчета - РИА Новости, 13.10.2025
Белгородская область - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
Белгородская область
 
12:28 13.10.2025
Потерявшие жилье белгородцы получили выплаты на спецсчета
Потерявшие жилье белгородцы получили выплаты на спецсчета - РИА Новости, 13.10.2025
Потерявшие жилье белгородцы получили выплаты на спецсчета
Более 4,6 тысячи пострадавших собственников в Белгородской области уже получили выплаты на спецсчета для решения жилищного вопроса на общую сумму 25,9 миллиарда РИА Новости, 13.10.2025
Потерявшие жилье белгородцы получили выплаты на спецсчета

Более 4,6 тыс потерявших жилье белгородцев получили выплаты на спецсчета

БЕЛГОРОД, 13 окт – РИА Новости. Более 4,6 тысячи пострадавших собственников в Белгородской области уже получили выплаты на спецсчета для решения жилищного вопроса на общую сумму 25,9 миллиарда рублей федеральных средств, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Из этих федеральных средств 4155 собственников уже зарегистрировали право собственности на новые дома и квартиры взамен утраченных. Еще 151 сейчас в процессе оформления права собственности на новое жилье, в стадии подбора — 320 собственников", - пояснил глава региона, слова которого приводит пресс-служба правительства области.
Семья в парке - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Около 16 тысяч белгородских детей отдохнули на юге РФ в 2025 г
8 октября, 15:29
Гладков отметил, что уже фактически в готовое жилье переехали 3947 собственников. В стадии строительства по долевым договорам в многоквартирных домах сейчас находятся еще 89 собственников.
"Также еще строятся сейчас 119 домов индивидуальной застройки для пострадавших собственников", – добавил Гладков.
Как отметили в региональном правительстве, с 2023 года в Белгородской области выполняется поручение президента РФ Владимира Путина по решению жилищного вопроса пострадавших жителей приграничья. Это касается тех, чьё жильё было утрачено после обстрелов ВСУ, и тех, в чьих домах невозможно проживать из-за текущей оперативной обстановки, где территории были закрыты, а люди расселены. На сегодняшний день региону выделены 26,1 миллиарда рублей для оказания государственной поддержки 4723 пострадавшим собственникам жилых помещений.
В конце июня правительство РФ приняло решение о выделении региону дополнительного транша федеральных средств в размере 3,3 миллиарда рублей на решение жилищного вопроса пострадавших жителей Белгородской области.
Студент с ноутбуком в библиотеке - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Почти 1,6 тысячи белгородских школьников и студентов пройдут медподготовку
6 октября, 13:47
 
Белгородская область
 
 
