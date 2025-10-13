https://ria.ru/20251013/germaniya-2048009688.html
"В любой момент". В Германии испугались эскалации конфликта с Россией
"В любой момент". В Германии испугались эскалации конфликта с Россией - РИА Новости, 13.10.2025
"В любой момент". В Германии испугались эскалации конфликта с Россией
Противостояние с Россией может перерасти в открытый военный конфликт в любой момент, утверждает глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Мартин... РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T17:02:00+03:00
2025-10-13T17:02:00+03:00
2025-10-13T19:05:00+03:00
в мире
россия
германия
европа
такер карлсон
владимир путин
федеральная разведывательная служба германии
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_0:182:3077:1913_1920x0_80_0_0_a1441f3af4eb785500433d39d837e192.jpg
https://ria.ru/20251011/es-2047647878.html
https://ria.ru/20251011/merts-2047681228.html
россия
германия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_102eb4f1a6bb21c630aa85a74a5b7dbc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, германия, европа, такер карлсон, владимир путин, федеральная разведывательная служба германии, евросоюз, нато
В мире, Россия, Германия, Европа, Такер Карлсон, Владимир Путин, Федеральная разведывательная служба Германии, Евросоюз, НАТО
"В любой момент". В Германии испугались эскалации конфликта с Россией
"В любой момент". Глава разведки ФРГ высказался об обострении конфликта с РФ