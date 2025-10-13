Рейтинг@Mail.ru
"В любой момент". В Германии испугались эскалации конфликта с Россией - РИА Новости, 13.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:02 13.10.2025 (обновлено: 19:05 13.10.2025)
https://ria.ru/20251013/germaniya-2048009688.html
"В любой момент". В Германии испугались эскалации конфликта с Россией
"В любой момент". В Германии испугались эскалации конфликта с Россией - РИА Новости, 13.10.2025
"В любой момент". В Германии испугались эскалации конфликта с Россией
Противостояние с Россией может перерасти в открытый военный конфликт в любой момент, утверждает глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Мартин... РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T17:02:00+03:00
2025-10-13T19:05:00+03:00
в мире
россия
германия
европа
такер карлсон
владимир путин
федеральная разведывательная служба германии
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_0:182:3077:1913_1920x0_80_0_0_a1441f3af4eb785500433d39d837e192.jpg
https://ria.ru/20251011/es-2047647878.html
https://ria.ru/20251011/merts-2047681228.html
россия
германия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_102eb4f1a6bb21c630aa85a74a5b7dbc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, германия, европа, такер карлсон, владимир путин, федеральная разведывательная служба германии, евросоюз, нато
В мире, Россия, Германия, Европа, Такер Карлсон, Владимир Путин, Федеральная разведывательная служба Германии, Евросоюз, НАТО
"В любой момент". В Германии испугались эскалации конфликта с Россией

"В любой момент". Глава разведки ФРГ высказался об обострении конфликта с РФ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Противостояние с Россией может перерасти в открытый военный конфликт в любой момент, утверждает глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Мартин Йегер, его слова приводит Bloomberg.
Европе царит шаткий мир, который в любой момент может перерасти в острую конфронтацию. Мы должны быть готовы к дальнейшей эскалации", — заявил Йегер.
Военнослужащие обеспечивают безопасность штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Раскрыты причины агрессии Евросоюза в отношении России
11 октября, 02:14
По мнению главы разведки Германии, Россия якобы "полна решимости" проверить европейские границы, что может перерасти в "горячее противостояние", а ЕС должен сделать из этого "правильные выводы".
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Во Франции раскрыли, какой удар получил Мерц из-за России
11 октября, 10:48
 
В миреРоссияГерманияЕвропаТакер КарлсонВладимир ПутинФедеральная разведывательная служба ГерманииЕвросоюзНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала