Германия может изменить решение о военном экспорте Израилю

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Власти Германии проведут "переоценку ситуации" касательно решения о приостановке части военного экспорта Израилю, сообщил министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль на фоне ожидаемого в понедельник саммита по прекращению войны в секторе Газа.

Восьмого августа канцлер ФРГ Фридрих Мерц объявил, что правительство Германии до дальнейшего уведомления не будет выдавать разрешения на экспорт продукции военного назначения Израилю, которая может быть использована в секторе Газа. Как передавало агентство DPA, с того момента ФРГ не выдала ни одного разрешения на поставки оружия Израилю.

"Мы проведем переоценку ситуации", - заявил Клингбайль в интервью на телеканале ARD.

Ранее канцелярия президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси заявила, что саммит в египетском Шарм-эш-Шейхе по прекращению войны в секторе Газа состоится в понедельник, 13 октября, в нем примут участие лидеры более 20 стран. Председателями саммита будут ас-Сиси и президент США Дональд Трамп.

В четверг Трамп объявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли договоренности о реализации первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа.

На первом этапе ХАМАС освободит израильских заложников, а Израиль отведет войска до согласованной линии внутри сектора и освободит сотни палестинцев, включая пожизненно осужденных за терроризм.