Германия может изменить решение о военном экспорте Израилю - РИА Новости, 13.10.2025
01:18 13.10.2025
Германия может изменить решение о военном экспорте Израилю
Германия может изменить решение о военном экспорте Израилю
© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкВид на Бранденбургские ворота в Берлине
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Власти Германии проведут "переоценку ситуации" касательно решения о приостановке части военного экспорта Израилю, сообщил министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль на фоне ожидаемого в понедельник саммита по прекращению войны в секторе Газа.
Восьмого августа канцлер ФРГ Фридрих Мерц объявил, что правительство Германии до дальнейшего уведомления не будет выдавать разрешения на экспорт продукции военного назначения Израилю, которая может быть использована в секторе Газа. Как передавало агентство DPA, с того момента ФРГ не выдала ни одного разрешения на поставки оружия Израилю.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
Германия отказалась поддерживать санкции ЕС против Израиля
30 августа, 15:20
"Мы проведем переоценку ситуации", - заявил Клингбайль в интервью на телеканале ARD.
Ранее канцелярия президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси заявила, что саммит в египетском Шарм-эш-Шейхе по прекращению войны в секторе Газа состоится в понедельник, 13 октября, в нем примут участие лидеры более 20 стран. Председателями саммита будут ас-Сиси и президент США Дональд Трамп.
В четверг Трамп объявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли договоренности о реализации первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа.
На первом этапе ХАМАС освободит израильских заложников, а Израиль отведет войска до согласованной линии внутри сектора и освободит сотни палестинцев, включая пожизненно осужденных за терроризм.
План Трампа по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Также документ предлагает, чтобы ХАМАС и другие палестинские группировки не участвовали в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
Германия приветствовала бы присоединение Израиля к ДНЯО
16 июня, 16:11
 
