10:35 13.10.2025
Генсек СЕ заявил о снижении уровня европейской демократии
Генсек Совета Европы заявил о регрессе демократии в ЕС. Подробности

Флаги возле штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Генсек Совета Европы Ален Берсе заявил, что в Европе одновременно происходит процесс активного вооружения и снижения уровня демократии, что может представлять угрозу безопасности.
"Через пять, 10, 15 лет у нас будет намного более милитаризованный континент, чем сегодня. И параллельно мы наблюдаем сильный регресс в демократии... Я бы сказал везде, не вижу исключений, если честно, в том числе в странах с высоким качеством демократий. Кто знает, внезапно экстремистская группа выиграет где-нибудь выборы... и что это значит для безопасности в Европе? Может быть опасно", - сказал Берсе изданию Politico.
Берсе также отметил, что обсуждал с генсеком НАТО Марком Рютте необходимость сохранять демократию на фоне роста расходов на оборону в Европе, но признал, что для этого, возможно, придется использовать "инструменты, которые были бы незаконны в других контекстах", в частности некоторые ограничения в ходе выборов.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
В Еврокомиссии призвали готовиться к худшему
12 марта, 00:42
 
