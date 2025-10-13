https://ria.ru/20251013/generatory-2047881871.html
В Белгородской области установили около 40 генераторов резервной мощности
Около 40 генераторов резервной мощности было установлено за прошедшие сутки на социальных объектах Белгородской области, за неделю всего был установлен 61... РИА Новости, 13.10.2025
белгородская область
