В Белгородской области установили около 40 генераторов резервной мощности
07:59 13.10.2025
В Белгородской области установили около 40 генераторов резервной мощности
В Белгородской области установили около 40 генераторов резервной мощности - РИА Новости, 13.10.2025
В Белгородской области установили около 40 генераторов резервной мощности
Около 40 генераторов резервной мощности было установлено за прошедшие сутки на социальных объектах Белгородской области, за неделю всего был установлен 61... РИА Новости, 13.10.2025
белгородская область
вячеслав гладков
федеральное агентство по государственным резервам (росрезерв)
происшествия
белгородская область
2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149934/75/1499347584_205:0:5112:3680_1920x0_80_0_0_f40ac37e6009b9c4672bde6d9b656b40.jpg
белгородская область, вячеслав гладков, федеральное агентство по государственным резервам (росрезерв)
Белгородская область, Вячеслав Гладков, Федеральное агентство по государственным резервам (Росрезерв), Происшествия
В Белгородской области установили около 40 генераторов резервной мощности

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Около 40 генераторов резервной мощности было установлено за прошедшие сутки на социальных объектах Белгородской области, за неделю всего был установлен 61 генератор, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"За последние сутки установили 39 генераторов резервной мощности на социальных объектах. За последнюю неделю количество установленных дополнительных резервных генерацией - 61 единица", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Губернатор добавил, что из Росрезерва регион получил уже 60 единиц дополнительной техники.
Белгородская областьВячеслав ГладковФедеральное агентство по государственным резервам (Росрезерв)Происшествия
 
 
