Рейтинг@Mail.ru
Арестованный за взятку генерал Кузнецов написал письмо Путину - РИА Новости, 13.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:47 13.10.2025 (обновлено: 12:25 13.10.2025)
https://ria.ru/20251013/general-2047907878.html
Арестованный за взятку генерал Кузнецов написал письмо Путину
Арестованный за взятку генерал Кузнецов написал письмо Путину - РИА Новости, 13.10.2025
Арестованный за взятку генерал Кузнецов написал письмо Путину
Генерал-лейтенант Юрий Кузнецов, возглавлявший управление кадров Министерства обороны и обвиняемый в получении крупной взятки, написал письмо президенту... РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T10:47:00+03:00
2025-10-13T12:25:00+03:00
россия
юрий кузнецов
владимир путин
следственный комитет россии (ск рф)
генеральная прокуратура рф
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976985088_0:279:3068:2005_1920x0_80_0_0_60feceb2f86e37edeb3d8ffea3abc021.jpg
https://ria.ru/20251012/sud-2047759386.html
https://ria.ru/20251010/sud-2047505200.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976985088_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_76088678315273873747cc5153c1139a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, юрий кузнецов, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, общество
Россия, Юрий Кузнецов, Владимир Путин, Следственный комитет России (СК РФ), Генеральная прокуратура РФ, Общество
Арестованный за взятку генерал Кузнецов написал письмо Путину

Арестованный экс-кадровик Минобороны Кузнецов обратился с письмом к Путину

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкБывший начальник Главного управления кадров Минобороны РФ Юрий Кузнецов, обвиняемый в получении взятки в виде земельного участка и дома, на заседании в 235-м гарнизонном военном суде в Москве
Бывший начальник Главного управления кадров Минобороны РФ Юрий Кузнецов, обвиняемый в получении взятки в виде земельного участка и дома, на заседании в 235-м гарнизонном военном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Бывший начальник Главного управления кадров Минобороны РФ Юрий Кузнецов, обвиняемый в получении взятки в виде земельного участка и дома, на заседании в 235-м гарнизонном военном суде в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Генерал-лейтенант Юрий Кузнецов, возглавлявший управление кадров Министерства обороны и обвиняемый в получении крупной взятки, написал письмо президенту Владимиру Путину, сообщают "Ведомости".
"Он называет себя "невиновным, добросовестным, честным человеком", — говорится в статье.
Юрий Кузнецов в суде - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
Суд продлил арест экс-кадровику Минобороны Кузнецову
12 октября, 06:03
Кузнецова, руководившего 8-м управлением Генштаба, арестовали в мае 2024-го. По данным Следственного комитета, в 2021-2023 годах он получил от краснодарского предпринимателя Левы Мартиросяна земельный участок с домом. Изначально стоимость оценивалась в 30,5 миллиона рублей, но по итогам расследования ее увеличили до 80 миллионов.
По словам адвоката Мартиросяна Михаила Карапетяна, половину участка оплатила жена Кузнецова лично. В материалах дела есть платежные документы и расписки об оплате земли и переводах денег на строительство дома для Кузнецова, которым занимался бизнесмен.
Помимо этого, Генеральная прокуратура подала иск о конфискации имущества, принадлежащего генералу и его семье, на сумму около 500 миллионов рублей. В числе ответчиков в иске также упоминаются супруга генерала, Юлия Кузнецова, и их дочери, Алиса Грузина и Регина Андрияненко.
Юрий Кузнецов - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Суд закрыл процесс по иску об изъятии имущества генерала Кузнецова
10 октября, 13:23
 
РоссияЮрий КузнецовВладимир ПутинСледственный комитет России (СК РФ)Генеральная прокуратура РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала