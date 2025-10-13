Арестованный за взятку генерал Кузнецов написал письмо Путину

По словам адвоката Мартиросяна Михаила Карапетяна, половину участка оплатила жена Кузнецова лично. В материалах дела есть платежные документы и расписки об оплате земли и переводах денег на строительство дома для Кузнецова, которым занимался бизнесмен.

Помимо этого, Генеральная прокуратура подала иск о конфискации имущества, принадлежащего генералу и его семье, на сумму около 500 миллионов рублей. В числе ответчиков в иске также упоминаются супруга генерала, Юлия Кузнецова, и их дочери, Алиса Грузина и Регина Андрияненко.