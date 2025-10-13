https://ria.ru/20251013/general-2047907878.html
Арестованный за взятку генерал Кузнецов написал письмо Путину
Арестованный за взятку генерал Кузнецов написал письмо Путину
Арестованный за взятку генерал Кузнецов написал письмо Путину
Генерал-лейтенант Юрий Кузнецов, возглавлявший управление кадров Министерства обороны и обвиняемый в получении крупной взятки, написал письмо президенту... РИА Новости, 13.10.2025
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости.
Генерал-лейтенант Юрий Кузнецов, возглавлявший управление кадров Министерства обороны и обвиняемый в получении крупной взятки, написал письмо президенту Владимиру Путину, сообщают "Ведомости"
.
"Он называет себя "невиновным, добросовестным, честным человеком", — говорится в статье.
Кузнецова
, руководившего 8-м управлением Генштаба, арестовали в мае 2024-го. По данным Следственного комитета, в 2021-2023 годах он получил от краснодарского предпринимателя Левы Мартиросяна земельный участок с домом. Изначально стоимость оценивалась в 30,5 миллиона рублей, но по итогам расследования ее увеличили до 80 миллионов.
По словам адвоката Мартиросяна Михаила Карапетяна, половину участка оплатила жена Кузнецова лично. В материалах дела есть платежные документы и расписки об оплате земли и переводах денег на строительство дома для Кузнецова, которым занимался бизнесмен.
Помимо этого, Генеральная прокуратура подала иск о конфискации имущества, принадлежащего генералу и его семье, на сумму около 500 миллионов рублей. В числе ответчиков в иске также упоминаются супруга генерала, Юлия Кузнецова, и их дочери, Алиса Грузина и Регина Андрияненко.