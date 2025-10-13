Рейтинг@Mail.ru
ГД рассмотрит проект ратификации соглашение с Китаем о защите инвестиций - РИА Новости, 13.10.2025
18:02 13.10.2025
ГД рассмотрит проект ратификации соглашение с Китаем о защите инвестиций
ГД рассмотрит проект ратификации соглашение с Китаем о защите инвестиций
ГД рассмотрит проект ратификации соглашение с Китаем о защите инвестиций

Госдуме рассмотрит проект ратификации соглашение с КНР о защите инвестиций

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Совет Госдумы включил в программу работы на октябрь законопроект о ратификации межправительственного соглашения с КНР о поощрении и взаимной защите инвестиций, сообщил РИА Новости источник.
"Совет Думы включил в программу работы на октябрь законопроект о ратификации межправительственного соглашения с КНР о поощрении и взаимной защите инвестиций", - сообщил источник.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Визит Путина в КНР побудил к укреплению двухсторонних связей, заявил Новак
26 сентября, 13:03
 
