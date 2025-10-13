США, Египет, Катар и Турция пообещали добиваться мира на Ближнем Востоке

ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХ, 13 окт - РИА Новости. США, Египет, Катар и Турция в подписанном соглашении по сектору Газа обязуется работать над достижением устойчивого мира во всем регионе Ближнего Востока для будущих поколений, следует из продемонстрированного фрагмента документа.
"Мы преследуем полноценный и всеобъемлющий мир и безопасность, общее процветание в регионе, опирающееся на взаимоуважение и общность судьбы", - следует из документа.
В нем говорится о намерении дальше развивать успех на этом направлении, чтобы гарантировать процветание будущим поколениям.
В частности, стороны обязуются "совместно работать над выполнением и поддержанием этого наследия, заложить институциональные основы, на базе которых новые поколения на Ближнем Востоке будут процветать и жить в мире".
Ранее президент США Дональд Трамп, глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Турции Тайип Эрдоган и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани подписали на саммите в Шарм-эш-Шейхе всеобъемлющий документ по мирному урегулированию конфликта вокруг сектора Газа.
