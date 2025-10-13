Рейтинг@Mail.ru
США, Египет, Катар и Турция пообещали добиваться мира на Ближнем Востоке
22:44 13.10.2025
США, Египет, Катар и Турция пообещали добиваться мира на Ближнем Востоке
в мире
сша
египет
катар
дональд трамп
абдель фаттах ас-сиси
тамим бен хамад аль тани
в мире, сша, египет, катар, дональд трамп, абдель фаттах ас-сиси, тамим бен хамад аль тани
В мире, США, Египет, Катар, Дональд Трамп, Абдель Фаттах ас-Сиси, Тамим бен Хамад Аль Тани
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп выступает на саммите по прекращению войны в Газе в городе Шарм-эш-Шейх, Египет
ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХ, 13 окт - РИА Новости. США, Египет, Катар и Турция в подписанном соглашении по сектору Газа обязуется работать над достижением устойчивого мира во всем регионе Ближнего Востока для будущих поколений, следует из продемонстрированного фрагмента документа.
"Мы преследуем полноценный и всеобъемлющий мир и безопасность, общее процветание в регионе, опирающееся на взаимоуважение и общность судьбы", - следует из документа.
В нем говорится о намерении дальше развивать успех на этом направлении, чтобы гарантировать процветание будущим поколениям.
В частности, стороны обязуются "совместно работать над выполнением и поддержанием этого наследия, заложить институциональные основы, на базе которых новые поколения на Ближнем Востоке будут процветать и жить в мире".
Ранее президент США Дональд Трамп, глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Турции Тайип Эрдоган и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани подписали на саммите в Шарм-эш-Шейхе всеобъемлющий документ по мирному урегулированию конфликта вокруг сектора Газа.
