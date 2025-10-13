США, Египет, Катар и Турция пообещали добиваться мира на Ближнем Востоке

ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХ, 13 окт - РИА Новости. США, Египет, Катар и Турция в подписанном соглашении по сектору Газа обязуется работать над достижением устойчивого мира во всем регионе Ближнего Востока для будущих поколений, следует из продемонстрированного фрагмента документа.