Президент Бразилии назвал соглашение по Газе многообещающим

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 13 окт - РИА Новости. Достигнутое между правительством Израиля и палестинским движением ХАМАС соглашение о прекращении огня, направленное на завершение конфликта в секторе Газа, - "очень многообещающее", заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.
Президент США Дональд Трамп в понедельник прибыл в Израиль, чтобы выступить с речью в израильском парламенте.
"Я не знаю, окончательное ли оно (соглашение о прекращении огня в секторе Газа - ред.) или нет, но я счастлив, потому что это очень многообещающее начало. То, что президент Дональд Трамп прибыл в парламент Израиля, выступил - это очень важно. Я надеюсь, что те, кто помогал Израилю в его воинственной позиции, теперь помогут достичь окончательного мира", - сказал президент Бразилии журналистам в Риме, где он принимает участие во Всемирном продовольственном форуме.
По словам бразильского лидера, дипломатическая напряженность между Бразилией и Израилем носит временный характер, а отношения могут быть восстановлены после смены властей в Тель-Авиве.
"У Бразилии нет никаких проблем с Израилем, у Бразилии есть проблема с (израильским премьером Биньямином) Нетаньяху. Когда Нетаньяху больше не будет в правительстве, не будет никаких проблем между Бразилией и Израилем, которые всегда имели очень хорошие отношения", - заключил президент.
План Трампа по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Также документ предлагает, чтобы ХАМАС и другие палестинские группировки не участвовали в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.
Президент США 9 октября сделал заявление, что Израиль и ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. На первом этапе движение освободит израильских заложников, а Государство Израиль отведет свои войска до согласованной линии внутри сектора и выпустит сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество пожизненно осужденных за терроризм.
В понедельник Трамп, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Турции Тайип Эрдоган и эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани подписали на саммите в Шарм-эш-Шейхе всеобъемлющий документ по мирному урегулированию конфликта вокруг сектора Газа. Американский лидер отметил, что третий и четвертый этапы его плана из 20 пунктов по перемирию в секторе уже идут.
