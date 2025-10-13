МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Американский журнал Time опубликовал обложку, посвященную роли президента США Дональда Трампа в достижении соглашения Израилем и палестинским движением ХАМАС по прекращению огня в секторе Газа.

На обложке, выложенной в соцсети X журнала в понедельник, представлена фотография Трампа, сделанная снизу вверх. В нижнем левом углу обложки представлены заголовки и авторы, которые ранее писали в журнале статьи про роль американского президента в окончании военных действий в секторе Газа. На обложке написано: "Его триумф" авторства журналиста Эрика Кортеллессы, "Лидер, который нужен Израилю" авторства бывшего премьер-министра Израиля Эхуда Барака и "Как Газа восстанавливается" авторства генерального секретаря Всемирной исламской лиги Мухаммеда ибн Абдул-Карим аль-Исы. Статьи этих авторов под другими заголовками были опубликованы в Time 11 октября.

© Фото : Time.com Журнал Time опубликовал обложку, посвященную Трампу и сделке о прекращении огня в Газе

"Выжившие израильские заложники, удерживаемые в секторе Газа, были освобождены в рамках первой фазы мирного плана Дональда Трампа наряду с освобождением палестинских заключённых. Эта сделка может стать знаковым достижением второго срока Трампа и ознаменовать стратегический поворотный момент для Ближнего Востока", - говорится в сообщении журнала в соцсети X. В нем также представлена обложка и ссылка на статью Кортеллессы от 11 октября.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли договоренности о реализации первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. Отмечалось, что на первом этапе ХАМАС освободит израильских заложников, а Израиль отведет войска до согласованной линии внутри сектора и освободит сотни палестинцев, включая пожизненно осужденных за терроризм.