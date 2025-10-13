Рейтинг@Mail.ru
Time опубликовал обложку, посвященную Трампу - РИА Новости, 13.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:59 13.10.2025
https://ria.ru/20251013/gaza-2048067799.html
Time опубликовал обложку, посвященную Трампу
Time опубликовал обложку, посвященную Трампу - РИА Новости, 13.10.2025
Time опубликовал обложку, посвященную Трампу
Американский журнал Time опубликовал обложку, посвященную роли президента США Дональда Трампа в достижении соглашения Израилем и палестинским движением ХАМАС по РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T21:59:00+03:00
2025-10-13T21:59:00+03:00
в мире
израиль
сша
дональд трамп
хамас
обострение палестино-израильского конфликта
саммит по газе в египте
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1a/2031610992_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_2b97234beb01a318d9130e0641b9c04f.jpg
https://ria.ru/20251013/gaza-2048062401.html
израиль
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1a/2031610992_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_74b6a5e51a238dca9b09fae6972f490d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, сша, дональд трамп, хамас, обострение палестино-израильского конфликта, саммит по газе в египте
В мире, Израиль, США, Дональд Трамп, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта, Саммит по Газе в Египте
Time опубликовал обложку, посвященную Трампу

Time опубликовал обложку, посвященную роли Трампа в прекращении огня в Газе

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Американский журнал Time опубликовал обложку, посвященную роли президента США Дональда Трампа в достижении соглашения Израилем и палестинским движением ХАМАС по прекращению огня в секторе Газа.
На обложке, выложенной в соцсети X журнала в понедельник, представлена фотография Трампа, сделанная снизу вверх. В нижнем левом углу обложки представлены заголовки и авторы, которые ранее писали в журнале статьи про роль американского президента в окончании военных действий в секторе Газа. На обложке написано: "Его триумф" авторства журналиста Эрика Кортеллессы, "Лидер, который нужен Израилю" авторства бывшего премьер-министра Израиля Эхуда Барака и "Как Газа восстанавливается" авторства генерального секретаря Всемирной исламской лиги Мухаммеда ибн Абдул-Карим аль-Исы. Статьи этих авторов под другими заголовками были опубликованы в Time 11 октября.
© Фото : Time.com Журнал Time опубликовал обложку, посвященную Трампу и сделке о прекращении огня в Газе
 Журнал Time опубликовал обложку, посвященную Трампу и сделке о прекращении огня в Газе - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© Фото : Time.com
Журнал Time опубликовал обложку, посвященную Трампу и сделке о прекращении огня в Газе
"Выжившие израильские заложники, удерживаемые в секторе Газа, были освобождены в рамках первой фазы мирного плана Дональда Трампа наряду с освобождением палестинских заключённых. Эта сделка может стать знаковым достижением второго срока Трампа и ознаменовать стратегический поворотный момент для Ближнего Востока", - говорится в сообщении журнала в соцсети X. В нем также представлена обложка и ссылка на статью Кортеллессы от 11 октября.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли договоренности о реализации первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. Отмечалось, что на первом этапе ХАМАС освободит израильских заложников, а Израиль отведет войска до согласованной линии внутри сектора и освободит сотни палестинцев, включая пожизненно осужденных за терроризм.
План Трампа, представленный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Документ также предполагает, что ХАМАС и другие палестинские группировки не будут участвовать в управлении сектором Газа - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.
Участники саммита по прекращению войны в Газе в городе Шарм-эш-Шейх, Египет - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Участники саммита по Газе отметили важность консультаций по плану Трампа
дополняется ...
 
В миреИзраильСШАДональд ТрампХАМАСОбострение палестино-израильского конфликтаСаммит по Газе в Египте
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала