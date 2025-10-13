https://ria.ru/20251013/gaza-2048056146.html
Ас-Сиси рассказал, к чему должна привести реализации соглашения по Газе
Ас-Сиси рассказал, к чему должна привести реализации соглашения по Газе - РИА Новости, 13.10.2025
Ас-Сиси рассказал, к чему должна привести реализации соглашения по Газе
РЕАЛИЗАЦИЯ МИРНОГО СОГЛАШЕНИЯ ПО ГАЗЕ ДОЛЖНА ПРИВЕСТИ К СОЗДАНИЮ ПАЛЕСТИНСКОГО ГОСУДАРСТВА, ЗАЯВИЛ ПРЕЗИДЕНТ ЕГИПТА РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T20:15:00+03:00
2025-10-13T20:15:00+03:00
2025-10-13T20:15:00+03:00
обострение палестино-израильского конфликта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979773091_0:197:3291:2048_1920x0_80_0_0_5cbc4c1bd15d84049b8da1bd7d12569f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979773091_281:0:3012:2048_1920x0_80_0_0_90d4ad29165cc49c6de203fec1d72641.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обострение палестино-израильского конфликта
Обострение палестино-израильского конфликта
Ас-Сиси рассказал, к чему должна привести реализации соглашения по Газе
Ас-Сиси: итогом договора по Газе должно стать создание палестинского государства