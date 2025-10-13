https://ria.ru/20251013/gaza-2048045892.html
Египет, США, Катар и Турция подписали мирную сделку по Газе
Египет, США, Катар и Турция подписали мирную сделку по Газе - РИА Новости, 13.10.2025
Египет, США, Катар и Турция подписали мирную сделку по Газе
Египет, США, Катар и Турция подписали в Шарм-эш-Шейхе документ по прекращению конфликта в секторе Газа, трансляцию ведет канцелярия египетского лидера Абделя... РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T19:33:00+03:00
2025-10-13T19:33:00+03:00
2025-10-13T19:39:00+03:00
саммит по газе в египте
в мире
египет
шарм-эш-шейх
абдель фаттах ас-сиси
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2048045698_1:0:3640:2047_1920x0_80_0_0_33c412592ec73f1f235ade6d716d5499.jpg
https://ria.ru/20251013/erdogan-2047970122.html
египет
шарм-эш-шейх
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2048045698_550:0:3279:2047_1920x0_80_0_0_fe78ca5983141bbdec693a579c3eb10e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
саммит по газе в египте, в мире, египет, шарм-эш-шейх, абдель фаттах ас-сиси, сша
Саммит по Газе в Египте, В мире, Египет, Шарм-эш-Шейх, Абдель Фаттах ас-Сиси, США
Египет, США, Катар и Турция подписали мирную сделку по Газе
Египет, США, Катар и Турция подписали мирную сделку по сектору Газа