Рубио оценил роль Египта в реализации договоренностей по Газе

ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХ (Египет), 13 окт - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Египет будет играть очень важную роль на следующем этапе ближневосточного мирного процесса, реализации мирного соглашения по Газе.

Как в понедельник передало агентство Рейтер, Трамп указал, что ХАМАС выполнит предусмотренный мирным планом пункт о разоружении, и что конфликт в секторе Газа закончился.