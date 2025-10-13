Рубио оценил роль Египта в реализации договоренностей по Газе

ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХ (Египет), 13 окт - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Египет будет играть очень важную роль на следующем этапе ближневосточного мирного процесса, реализации мирного соглашения по Газе.
Канцелярия президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси 11 октября объявила, что саммит по прекращению конфликта в секторе Газа состоится в понедельник и соберет лидеров более чем 20 стран. Председателями мероприятия станут ас-Сиси и президент США Дональд Трамп.
"Теперь они (Египет - ред.) будут играть очень важную роль на следующем этапе, в реализации этой (сделки по Газе - ред.)", - сказал Рубио журналистам во время встречи Трампа с ас-Сиси.
План Трампа по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Также документ предлагает, чтобы ХАМАС и другие палестинские группировки не участвовали в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.
Президент США 9 октября сделал заявление, что Израиль и ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. На первом этапе движение освободит израильских заложников, а Государство Израиль отведет свои войска до согласованной линии внутри сектора и выпустит сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество пожизненно осужденных за терроризм.
Как в понедельник передало агентство Рейтер, Трамп указал, что ХАМАС выполнит предусмотренный мирным планом пункт о разоружении, и что конфликт в секторе Газа закончился.