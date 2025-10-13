Рейтинг@Mail.ru
Рубио оценил роль Египта в реализации договоренностей по Газе - РИА Новости, 13.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:41 13.10.2025 (обновлено: 18:56 13.10.2025)
https://ria.ru/20251013/gaza-2048033295.html
Рубио оценил роль Египта в реализации договоренностей по Газе
Рубио оценил роль Египта в реализации договоренностей по Газе - РИА Новости, 13.10.2025
Рубио оценил роль Египта в реализации договоренностей по Газе
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Египет будет играть очень важную роль на следующем этапе ближневосточного мирного процесса, реализации мирного... РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T18:41:00+03:00
2025-10-13T18:56:00+03:00
в мире
сша
египет
израиль
дональд трамп
абдель фаттах ас-сиси
марко рубио
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2048037598_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b756ae5f00e66ffedb94b5b2e71a4572.jpg
https://ria.ru/20251013/frantsija-2047940534.html
https://ria.ru/20251013/posol-2047927136.html
сша
египет
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2048037598_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_db22dcfb79ae6499adcd07da904bdbce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, египет, израиль, дональд трамп, абдель фаттах ас-сиси, марко рубио, хамас
В мире, США, Египет, Израиль, Дональд Трамп, Абдель Фаттах ас-Сиси, Марко Рубио, ХАМАС
Рубио оценил роль Египта в реализации договоренностей по Газе

Рубио рассказал о роли Египта в реализации договоренностей по Газе

© Getty Images / Chip SomodevillaМарко Рубио во время встречи президента США Дональда Трампа и президента Египта Абдель-Фаттаха ас-Сиси в Шарм-эль-Шейхе. 13 октября 2025
Марко Рубио во время встречи президента США Дональда Трампа и президента Египта Абдель-Фаттаха ас-Сиси в Шарм-эль-Шейхе. 13 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© Getty Images / Chip Somodevilla
Марко Рубио во время встречи президента США Дональда Трампа и президента Египта Абдель-Фаттаха ас-Сиси в Шарм-эль-Шейхе. 13 октября 2025
Читать ria.ru в
Дзен
ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХ (Египет), 13 окт - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Египет будет играть очень важную роль на следующем этапе ближневосточного мирного процесса, реализации мирного соглашения по Газе.
Канцелярия президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси 11 октября объявила, что саммит по прекращению конфликта в секторе Газа состоится в понедельник и соберет лидеров более чем 20 стран. Председателями мероприятия станут ас-Сиси и президент США Дональд Трамп.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Франция будет играть особую роль в управлении Газой, заявил Макрон
Вчера, 13:14
"Теперь они (Египет - ред.) будут играть очень важную роль на следующем этапе, в реализации этой (сделки по Газе - ред.)", - сказал Рубио журналистам во время встречи Трампа с ас-Сиси.
План Трампа по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Также документ предлагает, чтобы ХАМАС и другие палестинские группировки не участвовали в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.
Президент США 9 октября сделал заявление, что Израиль и ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. На первом этапе движение освободит израильских заложников, а Государство Израиль отведет свои войска до согласованной линии внутри сектора и выпустит сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество пожизненно осужденных за терроризм.
Как в понедельник передало агентство Рейтер, Трамп указал, что ХАМАС выполнит предусмотренный мирным планом пункт о разоружении, и что конфликт в секторе Газа закончился.
Разрушенные здания в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Посол России выразил соболезнования в связи с гибелью заложников в Газе
Вчера, 12:20
 
В миреСШАЕгипетИзраильДональд ТрампАбдель Фаттах ас-СисиМарко РубиоХАМАС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала