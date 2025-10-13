Эксперт оценил значение саммита в Шарм-эль-Шейхе для Египта

КАИР, 13 окт – РИА Новости. Внеочередной саммит по урегулированию палестино-израильского конфликта в Шарм-эль-Шейхе имеет важное стратегическое значение для Египта, поделился своим мнением в интервью с РИА Новости египетский эксперт в области безопасности Халед Окаша.

Тринадцатого октября в египетском Шарм-эш-Шейхе проходит саммит по прекращению войны в секторе Газа, в нем принимают участие лидеры более 20 стран.

"Внеочередной саммит в Шарм-эль-Шейхе, в котором примут участие около 20 мировых лидеров, имеет важное стратегическое значение для Египта", - считает Окаша.

Собеседник агентства пояснил в интервью, что широкое международное присутствие выводит проект из разряда проектов президента США Дональда Трампа при нескольких посредниках на международный уровень, добавив, что лидеры будут гарантами этого соглашения, придавая импульс к его реализации.

"Именно присутствие большого количества свидетелей побудило президента Египта вчера заявить о необходимости придания этому соглашению международной легитимности путем его ратификации в ООН", - считает эксперт.

В четверг Трамп объявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. На первом этапе ХАМАС освободит израильских заложников, а Государство Израиль отведет свои войска до согласованной линии внутри сектора и выпустит сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество пожизненно осужденных за терроризм.