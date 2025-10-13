Рейтинг@Mail.ru
Конференция в Каире по восстановлению сектора Газа состоится в ноябре - РИА Новости, 13.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:49 13.10.2025 (обновлено: 17:50 13.10.2025) дополняется ...
https://ria.ru/20251013/gaza-2048022748.html
Конференция в Каире по восстановлению сектора Газа состоится в ноябре
Конференция в Каире по восстановлению сектора Газа состоится в ноябре - РИА Новости, 13.10.2025
Конференция в Каире по восстановлению сектора Газа состоится в ноябре
КОНФЕРЕНЦИЯ В КАИРЕ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ СЕКТОРА ГАЗА СОСТОИТСЯ В НОЯБРЕ - АС-СИСИ РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T17:49:00+03:00
2025-10-13T17:50:00+03:00
сектор газа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2048021122_0:20:3072:1748_1920x0_80_0_0_2fc07c2bc396b294240c99a21fa24cda.jpg
сектор газа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2048021122_36:0:2767:2048_1920x0_80_0_0_e67c8e8ea50ae8118f5069d79822a8df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сектор газа
Сектор Газа
Конференция в Каире по восстановлению сектора Газа состоится в ноябре

Ас-Сиси: конференция в Каире по восстановлению сектора Газа состоится в ноябре

© AP Photo / Amr NabilШарм-эль-Шейх перед началом саммита по урегулированию палестино-израильского конфликта
Шарм-эль-Шейх перед началом саммита по урегулированию палестино-израильского конфликта - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© AP Photo / Amr Nabil
Шарм-эль-Шейх перед началом саммита по урегулированию палестино-израильского конфликта
Читать ria.ru в
Дзен
КОНФЕРЕНЦИЯ В КАИРЕ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ СЕКТОРА ГАЗА СОСТОИТСЯ В НОЯБРЕ - АС-СИСИ
 
Сектор Газа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала