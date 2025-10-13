Рейтинг@Mail.ru
Офис Нетаньяху подтвердил освобождение второй группы заложников из Газы - РИА Новости, 13.10.2025
12:09 13.10.2025
Офис Нетаньяху подтвердил освобождение второй группы заложников из Газы
Офис Нетаньяху подтвердил освобождение второй группы заложников из Газы
Офис Нетаньяху подтвердил освобождение второй группы заложников из Газы

© AP Photo / Abir SultanБиньямин Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© AP Photo / Abir Sultan
Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 13 окт – РИА Новости. Офис премьера Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердил освобождение второй группы заложников из сектора Газа и опубликовал их имена, среди них числится уроженец Донбасса Максим Харкин.
“Правительство Израиля приветствует возвращение наших похищенных на родину … Их семьи были уведомлены уполномоченными органами о том, что они присоединились к нашим силам в секторе Газа и вскоре отправятся на территорию Израиля”, - говорится в сообщении.
В списке заложников, который опубликовала канцелярия, числится уроженец Донбасса Харкин.
