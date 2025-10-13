Рейтинг@Mail.ru
Россия желает успеха саммиту по Газе, заявил Лавров - РИА Новости, 13.10.2025
11:55 13.10.2025
Россия желает успеха саммиту по Газе, заявил Лавров
Россия желает успеха саммиту по Газе, заявил Лавров
Россия искренне желает успеха встрече в верхах в египетском Шарм-эш-Шейхе по урегулированию в секторе Газа, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 13.10.2025
россия, сергей лавров, в мире, шарм-эш-шейх
Россия, Сергей Лавров, В мире, Шарм-эш-Шейх
Россия желает успеха саммиту по Газе, заявил Лавров

Лавров заявил, что Россия желает успеха саммиту по Газе в Египте

© AP Photo / Leo CorreaРазрушенные здания в секторе Газа
Разрушенные здания в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© AP Photo / Leo Correa
Разрушенные здания в секторе Газа. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Россия искренне желает успеха встрече в верхах в египетском Шарм-эш-Шейхе по урегулированию в секторе Газа, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы искренне желаем успеха сегодняшней встрече в верхах в Шарм-эш-Шейхе, где участвуют, как я понимаю, более 20 стран и арабского мира, и ряд западных государств", - сказал он на встрече с представителям СМИ арабских стран.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Нужно конкретизировать судьбу западного берега реки Иордан, заявил Лавров
Россия Сергей Лавров В мире Шарм-эш-Шейх
 
 
