Россия желает успеха саммиту по Газе, заявил Лавров
Россия искренне желает успеха встрече в верхах в египетском Шарм-эш-Шейхе по урегулированию в секторе Газа, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 13.10.2025
Лавров заявил, что Россия желает успеха саммиту по Газе в Египте