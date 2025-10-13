Управление ООН впервые с марта доставило в Газу вещи первой необходимости

ЖЕНЕВА, 13 окт - РИА Новости. Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) сообщило, что впервые с марта смогло доставить в Газу ряд вещей первой необходимости.
"Впервые с марта в сектор попал бытовой газ. В течение дня в Газу также прибыли новые палатки для перемещенных семей, замороженное мясо, свежие фрукты, мука и лекарства. ООН и наши партнеры раздали сотни тысяч горячих обедов и наборов хлеба – как на юге, так и на севере", - сообщило управление в коммюнике.
Отмечается, что благодаря ослаблению ограничений на передвижение и доступ помощи в ряде районов УКГВ смогло заранее разместить медицинские и экстренные грузы, оценить ключевые дороги на предмет наличия взрывоопасных объектов и оказать поддержку перемещенным семьям в районах, подверженных наводнениям.
"Мы также получили одобрение Израиля на дальнейшую отправку дополнительной помощи, доведя объем поставляемой помощи до 190 000 тонн. Сюда входят продукты питания, предметы для строительства жилья, лекарства и другие предметы первой необходимости", - сообщили в УКГВ.
В четверг президент США Дональд Трамп объявил, что Израиль и ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. На первом этапе ХАМАС освободит израильских заложников, а Израиль отведет свои войска до согласованной линии внутри сектора и выпустит сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество пожизненно осужденных за терроризм.
План Трампа по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Также документ предлагает, чтобы ХАМАС и другие палестинские группировки не участвовали в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.
