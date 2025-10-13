https://ria.ru/20251013/gana-2047866982.html
В Гане на перевернувшейся лодке погибли 15 человек
В Гане на перевернувшейся лодке погибли 15 человек - РИА Новости, 13.10.2025
В Гане на перевернувшейся лодке погибли 15 человек
Пятнадцать человек, среди которых 11 детей, погибли на перевернувшейся лодке в Гане, сообщает местный портал Graphic Online со ссылкой на морское управление... РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T02:56:00+03:00
2025-10-13T02:56:00+03:00
2025-10-13T02:56:00+03:00
в мире
гана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148327/29/1483272995_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b7ca82c60b4474acbc391a3f777d5aa2.jpg
https://ria.ru/20250917/lodka-2042579252.html
гана
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148327/29/1483272995_170:0:2899:2047_1920x0_80_0_0_935820263d4049a7203cacc590d33d0d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гана
В Гане на перевернувшейся лодке погибли 15 человек
В Гане на перевернувшейся лодке погибли 15 человек, среди которых 11 детей