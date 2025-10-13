Рейтинг@Mail.ru
В Гане на перевернувшейся лодке погибли 15 человек
02:56 13.10.2025
В Гане на перевернувшейся лодке погибли 15 человек
Пятнадцать человек, среди которых 11 детей, погибли на перевернувшейся лодке в Гане, сообщает местный портал Graphic Online со ссылкой на морское управление... РИА Новости, 13.10.2025
2025
Республика Гана. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Пятнадцать человек, среди которых 11 детей, погибли на перевернувшейся лодке в Гане, сообщает местный портал Graphic Online со ссылкой на морское управление страны.
"Морское управление Ганы подтвердило инцидент с лодкой со смертельным исходом, который произошел на озере Вольта рядом с (городом - ред.) Кете Крачи в субботу, унесший 15 жизней... Одиннадцать погибших были детьми от двух до 14 лет", - говорится в сообщении портала.
По данным отчета управления, лодка была сильно перегружена. Четверым пассажирам лодки удалось выжить.
