ФСБ раскрыла подробности о мужчине, готовившем теракт в Москве
россия, игорь кириллов, исламское государство*, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, украина, войска рхбз
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Функционер "Исламского государства"* (ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация), пытавшийся устроить теракт в Москве, причастен к убийству генерала Игоря Кириллова, организованному военной разведкой Украины, сообщили в ЦОС ФСБ
По данным ФСБ
, предотвращен теракт в Москве
в отношении высокопоставленного офицера Минобороны РФ, готовившийся спецслужбами Украины
совместно с ИГИЛом*, задержаны четыре человека, в том числе непосредственный исполнитель, которым руководит функционер ИГИЛа* Саидакбар Гуломов, объявленный в международный розыск органами России
и Узбекистана
.
"По данным ФСБ России, С. Гуломов причастен к убийству начальника войск РХБЗ
ВС РФ генерал-лейтенанта Кириллова И.А., организованному украинской военной разведкой, что еще раз свидетельствует о тесной связи между киевским режимом и международными террористическими организациями", - говорится в релизе.
Кроме того, задержанные граждане России причастны к администрированию абонентских терминалов пропуска трафика - SIM-боксов и GSM-шлюзов, используемых для организации агентурной связи, координации мошеннической и иной противоправной деятельности украинских колл-центров на территории РФ.
*Запрещенная в России террористическая организация