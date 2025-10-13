ФСБ раскрыла подробности о мужчине, готовившем теракт в Москве

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Функционер "Исламского государства"* (ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация), пытавшийся устроить теракт в Москве, причастен к убийству генерала Игоря Кириллова, организованному военной разведкой Украины, сообщили в ЦОС ФСБ

Кроме того, задержанные граждане России причастны к администрированию абонентских терминалов пропуска трафика - SIM-боксов и GSM-шлюзов, используемых для организации агентурной связи, координации мошеннической и иной противоправной деятельности украинских колл-центров на территории РФ.