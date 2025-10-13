Франция будет играть особую роль в управлении Газой, заявил Макрон

ПАРИЖ, 13 окт - РИА Новости. Франция будет играть особую роль в отношениях с палестинской властью в вопросе управления Газой, заявил в понедельник президент Франции Эммануэль Макрон.

"Франция будет занимать особое место на стороне палестинской власти, чтобы следить за тем, что она получает свою долю (в управлении страной - ред.) и чтобы она спроектировала свои реформы на будущее. И в связи с этим план мира, который мы предложили, и переговоры, которые мы провели с президентом ( Палестины - ред.) Аббасом, одновременно с наследным принцем ( Саудовской Аравии - ред.) и премьер-министром Мухаммедом бен Сальманом и мной - это важные элементы, над которыми мы будем продолжать работать", - сказал он журналистам, прибыв на саммит по прекращению войны в секторе Газа в египетский курортный город Шарм-эш-Шейх

Трансляцию вел Елисейский дворец на своей странице в соцсети X.

Как заявили в канцелярии президента Египта, цель саммита - прекращение войны в секторе Газа, укрепление усилий по установлению мира и стабильности в регионе Ближнего Востока и открытие новой страницы региональной безопасности и стабильности.

В палестинском движении ХАМАС заявили, что не будут участвовать в этом саммите. По информации СМИ, участие премьера Израиля Биньямина Нетаньяху тоже не ожидается.

В самом Шарм-эш-Шейхе в преддверии саммита были усилены меры безопасности. Как рассказали РИА Новости отдыхающие там российские туристы, на улицах можно увидеть большое число полицейских и военных, некоторые дороги перекрыты, над курортом летают военные вертолеты и самолеты.

В четверг Трамп объявил, что Израиль и ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. На первом этапе ХАМАС освободит израильских заложников, а Израиль отведет свои войска до согласованной линии внутри сектора и выпустит сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество пожизненно осужденных за терроризм.