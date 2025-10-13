Рейтинг@Mail.ru
Франция будет играть особую роль в управлении Газой, заявил Макрон
13:14 13.10.2025 (обновлено: 18:10 13.10.2025)
Франция будет играть особую роль в управлении Газой, заявил Макрон
Франция будет играть особую роль в отношениях с палестинской властью в вопросе управления Газой, заявил в понедельник президент Франции Эммануэль Макрон. РИА Новости, 13.10.2025
https://ria.ru/20251013/tramp-2047937655.html
в мире, шарм-эш-шейх, израиль, франция, дональд трамп, эммануэль макрон, мухаммед бен сальман, хамас, оон, евросовет, обострение палестино-израильского конфликта, саммит по газе в египте
В мире, Шарм-эш-Шейх, Израиль, Франция, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Мухаммед бен Сальман, ХАМАС, ООН, Евросовет, Обострение палестино-израильского конфликта, Саммит по Газе в Египте
Франция будет играть особую роль в управлении Газой, заявил Макрон

Макрон заявил об особой роли Франции в управлении Газой. Подробности

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 13 окт - РИА Новости. Франция будет играть особую роль в отношениях с палестинской властью в вопросе управления Газой, заявил в понедельник президент Франции Эммануэль Макрон.
"Франция будет занимать особое место на стороне палестинской власти, чтобы следить за тем, что она получает свою долю (в управлении страной - ред.) и чтобы она спроектировала свои реформы на будущее. И в связи с этим план мира, который мы предложили, и переговоры, которые мы провели с президентом (Палестины - ред.) Аббасом, одновременно с наследным принцем (Саудовской Аравии - ред.) и премьер-министром Мухаммедом бен Сальманом и мной - это важные элементы, над которыми мы будем продолжать работать", - сказал он журналистам, прибыв на саммит по прекращению войны в секторе Газа в египетский курортный город Шарм-эш-Шейх.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Макрон призвал устранить ХАМАС и реформировать Палестину
14 апреля, 17:46
В понедельник проходит саммит по прекращению войны в секторе Газа в египетском курортном городе Шарм-эш-Шейх. Председателями "Саммита мира в Шарм-эш-Шейхе" выступают президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и его американский коллега Дональд Трамп.
Как заявили в канцелярии президента Египта, цель саммита - прекращение войны в секторе Газа, укрепление усилий по установлению мира и стабильности в регионе Ближнего Востока и открытие новой страницы региональной безопасности и стабильности.
В саммите участвуют представители более 20 государств. Свое участие, в частности, подтвердили генсек ООН Антониу Гутерреш, премьер Великобритании Кир Стармер и глава Евросовета Антониу Кошта.
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
Макрон заявил о необходимости восстановить власть Палестины в секторе Газа
19 января, 19:54
В палестинском движении ХАМАС заявили, что не будут участвовать в этом саммите. По информации СМИ, участие премьера Израиля Биньямина Нетаньяху тоже не ожидается.
В самом Шарм-эш-Шейхе в преддверии саммита были усилены меры безопасности. Как рассказали РИА Новости отдыхающие там российские туристы, на улицах можно увидеть большое число полицейских и военных, некоторые дороги перекрыты, над курортом летают военные вертолеты и самолеты.
В четверг Трамп объявил, что Израиль и ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. На первом этапе ХАМАС освободит израильских заложников, а Израиль отведет свои войска до согласованной линии внутри сектора и выпустит сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество пожизненно осужденных за терроризм.
План Трампа по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривал немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Также документ предлагает, чтобы ХАМАС и другие палестинские группировки не участвовали в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Трамп назвал достижение мира в Газе историческим рассветом
Вчера, 13:01
 
В миреШарм-эш-ШейхИзраильФранцияДональд ТрампЭммануэль МакронМухаммед бен СальманХАМАСООНЕвросоветОбострение палестино-израильского конфликтаСаммит по Газе в Египте
 
 
