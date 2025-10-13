Рейтинг@Mail.ru
Черноморский флот опроверг данные о неисправности подлодки "Новороссийск"
09:55 13.10.2025 (обновлено: 10:40 13.10.2025)
Черноморский флот опроверг данные о неисправности подлодки "Новороссийск"
Черноморский флот опроверг данные о неисправности подлодки "Новороссийск" - РИА Новости, 13.10.2025
Черноморский флот опроверг данные о неисправности подлодки "Новороссийск"
Черноморский флот опроверг сообщения о том, что российская подлодка "Новороссийск" якобы всплыла у берегов Франции из-за неисправности. РИА Новости, 13.10.2025
безопасность, франция, вмф рф, новороссийск (подводная лодка)
Безопасность, Франция, ВМФ РФ, Новороссийск (подводная лодка)
Черноморский флот опроверг данные о неисправности подлодки "Новороссийск"

ЧФ опроверг сообщения о неисправности подлодки "Новороссийск" у берегов Франции

© Фото : NATO Maritime CommandДизель-электрическая подводная лодка "Новороссийск" у берегов Франции. 12 октября 2025
Дизель-электрическая подводная лодка Новороссийск у берегов Франции. 12 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© Фото : NATO Maritime Command
Дизель-электрическая подводная лодка "Новороссийск" у берегов Франции. 12 октября 2025
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Черноморский флот опроверг сообщения о том, что российская подлодка "Новороссийск" якобы всплыла у берегов Франции из-за неисправности.
"Информация, распространяемая рядом средств массовой информации о якобы имеющей место неисправности и, как следствие, экстренном всплытии дизель-электрической подводной лодки "Новороссийск" у берегов Франции, не соответствует действительности", — говорится в релизе.
В пресс-службе флота добавили, что недавно "Новороссийск" завершил выполнение задач в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море и сейчас совершает межфлотский переход. В соответствии с международными правилами судоходства подводные лодки проходят пролив Ла-Манш исключительно в надводном положении, уточнили там.

"Новороссийск" — первая в серии шести дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3 "Варшавянка". Спущена на воду в июне 2014-го, в августе 2015-го ее передали в состав ВМФ.

Подлодки проекта "Варшавянка" относятся к третьему поколению, имеют водоизмещение 3,95 тысячи тонн, скорость подводного хода 20 узлов, глубину погружения 300 метров. Экипаж составляет 52 человека. Корабли вооружены торпедами калибра 533 миллиметра, минами и ударным ракетным комплексом "Калибр". За скрытность эти подлодки получили в НАТО название "черная дыра".
