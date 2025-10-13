Рейтинг@Mail.ru
10:45 13.10.2025 (обновлено: 10:58 13.10.2025)
ФАС согласовала цену второго российского противоопухолевого дженерика
2025-10-13T10:45:00+03:00
2025-10-13T10:58:00+03:00
экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Экономика, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
ФАС согласовала цену второго российского противоопухолевого дженерика

ФАС согласовала цену противоопухолевого дженерика "Ибрутиниб-Амедарт"

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цену второго российского противоопухолевого дженерика "Ибрутиниб-Амедарт" в рамках международного непатентованного наименования (МНН) "Ибрутиниб", согласованная цена в 2 раза ниже ниже относительно зарегистрированной стоимости иностранного референтного препарата "Имбрувика", сообщили в ведомстве.
"ФАС: цены на противоопухолевый препарат "Ибрутиниб-Амедарт" снижены на 50%. Это второй отечественный дженерик в рамках МНН "Ибрутиниб"... Лекарственные препараты с МНН "Ибрутиниб" относятся к группе противоопухолевых средств и используется в онкогематологии. Согласованные службой предельные отпускные цены на него снижены относительно зарегистрированной цены на референтный лекарственный препарат "Имбрувика" иностранного производства", - говорится в сообщении.
Отмечается, что цена за 1 капсулу второго дженерика в дозировке 140 миллиграммов составила 2 141 рубль при зарегистрированной цене за аналогичную дозировку препарата "Имбрувика" в размере 4 283 рублей.
В ведомстве добавили, что после регистрации цен на второй отечественный дженерик "Ибрутиниб-Амедарт" зарегистрированные цены на первый, в данном случае "Ибрутиниб-Промомед", также должны быть снижены на 16,67%. Ведомство направит соответствующее уведомление фармпроизводителю.
Подчеркивается, что снижение согласованных цен на эти препараты повысит их доступность после окончания действия патента на оригинал. В медорганизациях они будут предоставляться гражданам в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.
Здание Федеральной антимонопольной службы России - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
ФАС согласовала цену препарата для лечения ухудшения зрения
22 сентября, 11:19
22 сентября, 11:19
 
