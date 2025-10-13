ЕС реализует противодроновую оборону против якобы российской угрозы

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Страны Евросоюза приступили к реализации новой доктрины "Сетевой противодроновой обороны", согласно которой дешевые дроны-перехватчики будут бороться с "российской угрозой" беспилотников, говорится в комментарии Центра беспилотных систем и технологий (ЦБСТ).

"Если раньше защита инфраструктуры опиралась на зенитные ракеты и ПЗРК, то теперь формируется новая доктрина "Сетевой противодроновой обороны" - дешевые перехватчики, распределённые датчики и автономные системы управления. Это делает возможным масштабное насыщение войск и объектов защитными роями", - говорится в комментарии.

Израиля. Эксперты отмечают, что с военной точки зрения создание дронов-перехватчиков отражает стремление ЕС к автономной защите неба без постоянной зависимости от США

Отмечается, что за лозунгом "борьбы с Геранями" стоит куда более широкая задача - создать собственный рынок антидроновых решений, включающий разведку, перехват, радиоэлектронное подавление и нейтрализацию целей в воздухе. Однако технологическая и финансовая готовность Европы остается ограниченной: значительная часть электроники и оптики все еще импортируется из Китая , а создание полностью автономных комплексов требует многолетних испытаний.

"В итоге нынешний всплеск интереса к перехватчикам - не столько реальный поворот на поле боя, сколько отражение политической установки на "европейский технологический суверенитет", - говорится в комментарии ЦБСТ.

Его эксперты подчеркивают, что поводом для формирования такой доктрины и ее реализации послужили как регулярные успешные атаки российских дронов на украинские объекты, так и растущая обеспокоенность возможным применением аналогичных систем в других конфликтах.

"Европейские компании, вдохновленные успехами Израиля в области активной защиты (комплексы Iron Dome и Drone Dome от Rafael), пытаются воспроизвести аналогичный подход на более дешёвом и мобильном уровне", - заявляют в ЦБСТ.

Наиболее заметные проекты относятся к частным технологическим компаниям, действующим вне традиционных оборонных концернов. Так компания Hope Industries Interceptor ( Нидерланды ) создала компактный перехватчик со скоростью до 400 километров в час, выполненный по самолетной схеме. Предполагается, что он сможет поражать цели на встречных курсах и использовать автономное наведение с элементами компьютерного зрения. Точных данных о полезной нагрузке нет, но расчет ведется на кинетический перехват.

Финская Viima Vorax 7 предлагает модульную систему массой около семи килограммов с вертикальным взлетом и посадкой. По концепции это гибрид разведывательного и перехватывающего дрона, рассчитанный на противодействие медленным барражирующим боеприпасам. Используется электротяга, а система наведения работает через связку радара ближнего действия и визуального трекинга.

Компания Harmattan AI ( Франция ) разработала ультралегкий перехватчик массой около двух килограммов, рассчитанный на кинетический удар в цель без применения взрывчатого вещества.