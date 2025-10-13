Рейтинг@Mail.ru
ЕС реализует противодроновую оборону против якобы российской угрозы - РИА Новости, 13.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:28 13.10.2025 (обновлено: 09:41 13.10.2025)
https://ria.ru/20251013/evrosoyuz-2047869152.html
ЕС реализует противодроновую оборону против якобы российской угрозы
ЕС реализует противодроновую оборону против якобы российской угрозы - РИА Новости, 13.10.2025
ЕС реализует противодроновую оборону против якобы российской угрозы
Страны Евросоюза приступили к реализации новой доктрины "Сетевой противодроновой обороны", согласно которой дешевые дроны-перехватчики будут бороться с... РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T03:28:00+03:00
2025-10-13T09:41:00+03:00
в мире
израиль
сша
европа
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812870701_0:0:3122:1757_1920x0_80_0_0_fb45bf779dcd43e62705a7fc181d180c.jpg
https://ria.ru/20251007/zapad-2046916989.html
https://ria.ru/20250814/oruzhie-2035386003.html
https://ria.ru/20250905/medvedev-2040079921.html
израиль
сша
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812870701_391:0:3122:2048_1920x0_80_0_0_dcfb1a448dabf1bc907d745374ffb126.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, сша, европа, евросоюз
В мире, Израиль, США, Европа, Евросоюз
ЕС реализует противодроновую оборону против якобы российской угрозы

ЕС начал реализацию новой доктрины "Сетевой противодроновой обороны"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Страны Евросоюза приступили к реализации новой доктрины "Сетевой противодроновой обороны", согласно которой дешевые дроны-перехватчики будут бороться с "российской угрозой" беспилотников, говорится в комментарии Центра беспилотных систем и технологий (ЦБСТ).
"Если раньше защита инфраструктуры опиралась на зенитные ракеты и ПЗРК, то теперь формируется новая доктрина "Сетевой противодроновой обороны" - дешевые перехватчики, распределённые датчики и автономные системы управления. Это делает возможным масштабное насыщение войск и объектов защитными роями", - говорится в комментарии.
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
"Стучится в дверь". На Западе сделали заявление о "российской угрозе"
7 октября, 18:29
Эксперты отмечают, что с военной точки зрения создание дронов-перехватчиков отражает стремление ЕС к автономной защите неба без постоянной зависимости от США и Израиля.
Отмечается, что за лозунгом "борьбы с Геранями" стоит куда более широкая задача - создать собственный рынок антидроновых решений, включающий разведку, перехват, радиоэлектронное подавление и нейтрализацию целей в воздухе. Однако технологическая и финансовая готовность Европы остается ограниченной: значительная часть электроники и оптики все еще импортируется из Китая, а создание полностью автономных комплексов требует многолетних испытаний.
"В итоге нынешний всплеск интереса к перехватчикам - не столько реальный поворот на поле боя, сколько отражение политической установки на "европейский технологический суверенитет", - говорится в комментарии ЦБСТ.
Его эксперты подчеркивают, что поводом для формирования такой доктрины и ее реализации послужили как регулярные успешные атаки российских дронов на украинские объекты, так и растущая обеспокоенность возможным применением аналогичных систем в других конфликтах.
Оператор FPV-дрона - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
На Западе признали пугающую правду о российском оружии
14 августа, 19:31
"Европейские компании, вдохновленные успехами Израиля в области активной защиты (комплексы Iron Dome и Drone Dome от Rafael), пытаются воспроизвести аналогичный подход на более дешёвом и мобильном уровне", - заявляют в ЦБСТ.
Наиболее заметные проекты относятся к частным технологическим компаниям, действующим вне традиционных оборонных концернов. Так компания Hope Industries Interceptor (Нидерланды) создала компактный перехватчик со скоростью до 400 километров в час, выполненный по самолетной схеме. Предполагается, что он сможет поражать цели на встречных курсах и использовать автономное наведение с элементами компьютерного зрения. Точных данных о полезной нагрузке нет, но расчет ведется на кинетический перехват.
Финская Viima Vorax 7 предлагает модульную систему массой около семи килограммов с вертикальным взлетом и посадкой. По концепции это гибрид разведывательного и перехватывающего дрона, рассчитанный на противодействие медленным барражирующим боеприпасам. Используется электротяга, а система наведения работает через связку радара ближнего действия и визуального трекинга.
Компания Harmattan AI (Франция) разработала ультралегкий перехватчик массой около двух килограммов, рассчитанный на кинетический удар в цель без применения взрывчатого вещества.
"Ценовой диапазон в 30-40 тысяч долларов позволяет европейским разработкам занять промежуточное положение между системами ПВО ближнего действия и одноразовыми FPV-дронами. Проблема в том, что большая часть проектов пока находится на стадии концептов и демонстраторов. Компании ищут финансирование и военные заказы, поскольку серийное производство даже таких малых аппаратов требует дорогих сенсоров, аккумуляторов и систем связи", - отмечает ЦБСТ.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
"Российская угроза" придумана, заявил Медведев
5 сентября, 18:51
 
В миреИзраильСШАЕвропаЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала