Европа начала войну там, где не ждали

Бельгийские войска собрались воевать, но нам волноваться рано: пока боевые действия будут протекать на улицах Брюсселя, в самом сердце европейского "рая". "Я не скажу "да", я не скажу "нет", — ответил министр обороны страны, когда его прямо спросили, введет ли он войска в столицу до конца года. Загадочность, достойная древнеримской сивиллы, конечно. Но что же случилось в Брюсселе?

Дело в том, что по итогам 2024 года бельгийская столица, приютившая штаб-квартиры НАТО и ЕС, возглавила печальный список самых опасных мегаполисов Европы. В нелегкой схватке за первое место Брюссель сумел победить даже Стокгольм и Марсель. Неофициальная столица ЕС побила рекорды по количеству перестрелок и незадачливых граждан, убитых и раненых в ходе уличных боев.

Неожиданно, не правда ли? Босх и Брейгель, шоколад и вишневое пиво, Тиль Уленшпигель и вафли с кремом, Писающий мальчик — вот что мы привыкли ждать от Брюсселя. А тут натуральное Чикаго.

И если расстрелы местной публике пока в новинку, а у горожан еще не выработался рефлекс, имеющийся у американцев (бросаться на землю при звуке выстрелов), то к нападениям с холодным оружием здесь привыкли уже давно.

"Почти невозможно: как Брюсселю остановить нападения с ножами?" — восклицает местная газета The Brussels Times. Действительно, вопрос на миллион. В этом году недели не проходило, чтобы пресса не писала о раненых и убитых в ходе ножевых атак. Людей резали на демонстрации в поддержку Палестины, на прогулке в парке, у фонтана, у салона красоты, поодиночке и массово, средь бела дня и в сумерках. Выживали немногие. Жизнь в Брюсселе, как говорится, бьет ключом по голове.

Умилительно, как подаются в местной прессе резня и расстрелы. В перестрелках винят некие загадочные криминальные банды, торгующие наркотиками. А в ножевых атаках (эта мода пришла в Европу из Англии) — некую страдающую молодежь из "рабочих предместий".

Ни стыда ни совести, конечно. И полицейские, и судейские, и журналисты, и политики вьются ужом, лишь бы не называть вещи своими именами. А суть дела в том, что местных жителей и туристов кошмарят выходцы из гигантских этнических гетто, обступивших центр Брюсселя, словно бушующий океан.

Еще десять лет назад поражал этот контраст: вот ты фотографируешься у Брюссельской ратуши — брабантская готика, все дела, красота. Отходишь буквально на триста метров к Бирже, а по другую сторону улицы уже начинается "1001 ночь" — закутанные в черное женщины, кафе исключительно с мужчинами, лавчонки и магазинчики для местных. Другая цивилизация, другая жизнь — словно ты из XXI века вдруг провалился в Средневековье.

Ну а про такие районы, как Моленбек и Андерлехт, и говорить нечего. Это кишащее преступниками и террористами этническое гетто, куда не ступала нога местного полицейского.

Всячески избегая неполиткорректных слов "мигранты", "нелегалы", "африканцы", "арабы", местная общественность робко предлагает хоть немного повысить зарплату полицейским. Но нет, у столицы ЕС другие приоритеты: все деньги должны идти в Киев, а брюссельцы как-нибудь обойдутся.

Впрочем, полиция демотивирована и запугана настолько, что никакие повышения зарплат дело не спасут. Любой силовик прекрасно понимает, что после жесткого задержания смуглого бандита его запрессуют свои же коллеги.

Отдельная проблема — у каждого района Брюссельской агломерации своя полиция и свое управление, и эти структуры уже давно и прочно срослись с этническим криминалом из гетто. Более того, выходцы из других стран активно идут в политику, в администрацию, в полицию страны по принципу "мы здесь власть".

И вот начинается открытый разговор о том, что улицы Брюсселя должна патрулировать армия. Что ж, посмотрим, как там с армией. Открытые источники докладывают, что численность личного состава Сухопутных войск Бельгии составляет 23 тысячи человек с копейками.

Эти патрули должны как-то успокаивать неместное население Брюссельской агломерации, которое, по самым заниженным подсчетам (а как, собственно, считать нелегалов?), составляет больше четверти миллиона.

Кстати, еще фан-факт в копилочку: 88 процентов брюссельской молодежи не являются коренными бельгийцами. Ну это так, информация к размышлению.

Чудовищная деградация европейских городов, которая произошла на глазах моего поколения, выглядит не случайным провалом миграционной политики, а целенаправленным планом по замещению населения.

Кому нужны банды приезжего молодняка, который искренне ненавидит приютившую землю? Ну, например, они могут стать мобрезервом на случай большой войны с Россией. Неслучайно же Европа так рвется в бой. Ей же надо куда-то сплавить понаехавших ребят, которые громят ее мегаполисы. Почему бы и не на восточный фронт?

Выгодополучателем этого плана становятся глобалистские элиты, неслучайно именно Сороса считают главным спонсором "великого переселения народов" в Европу. В планах у глобалистов война с Россией, но европейцы слишком обленились и разжирели, а тут миллионы молодых людей, не пригодных ни к чему, кроме войны.

Однако тут встает второй сложный вопрос: а не опасно ли выдавать огнестрельное оружие людям, отнюдь не собирающимся умирать за "священные камни Европы"? Не повернут ли они его против своих командиров?