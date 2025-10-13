https://ria.ru/20251013/evraev-2048016571.html
Евраев рассказал о работе мобильных бригад медиков в Ярославской области
Евраев рассказал о работе мобильных бригад медиков в Ярославской области
Более 13 тысяч жителей Ярославской области ежегодно пользуются помощью мобильных медицинских бригад, сообщил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости, 13.10.2025
ЯРОСЛАВЛЬ, 13 окт – РИА Новости. Более 13 тысяч жителей Ярославской области ежегодно пользуются помощью мобильных медицинских бригад, сообщил губернатор Михаил Евраев.
Евраев, чьи слова приводит пресс-служба областного правительства, рассказал, что бригада мобильной поликлиники Угличской ЦРБ провела выездную диспансеризацию жителей деревни Михальково Брейтовского округа, население которой – 25 человек. Пациенты смогли пройти УЗИ, ЭКГ, флюорографию и маммографию, сдать необходимые анализы, сделать прививки и получить сертификаты "ЯЗдоров".
"Медицинские выезды в отдаленные населенные пункты проводим регулярно. Ежегодно в рамках этой работы наши врачи осматривают более 13 тысяч человек, проводят консультации, диагностические исследования. При необходимости направляют на госпитализацию", - сказал Евраев.
Также, по его словам, медики доставляют людям льготные лекарства.
"Продолжим делать все необходимое, чтобы качественная медицинская помощь была доступна каждому жителю региона, независимо от места проживания", - подчеркнул губернатор.
Глава региона отметил, что с этого года состав медицинских бригад значительно расширился. Теперь в него входят хирург, фтизиатр, невролог, офтальмолог, отоларинголог, травматолог, акушерка и терапевты.
Как сообщила главный врач Угличской ЦРБ Ирина Кутузова, через неделю врач медучреждения вновь приедет в деревню Михальково с результатами анализов и сделает дополнительные назначения.
"Одна из ключевых задач нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", инициированного президентом России Владимиром Путиным, – это приближение медицинской помощи абсолютно ко всем жителям нашей страны. И проект "Мобильная поликлиника" способствует ее решению", – подчеркнул первый заместитель министра здравоохранения Ярославской области Максим Трусов.