"Радикальная Европа" пожаловалась властям Италии на показ фильмов RT

РИМ, 13 окт - РИА Новости. Итальянская ассоциация "Радикальная Европа" пожаловалась властям Италии на показ документальных фильмов российского телеканала RT, которые они посчитали якобы элементом гибридной войны против страны.

ЕС ввел санкции против крупнейших российских СМИ, запретив их вещание на территории Евросоюза. Такое решение было принято без обращения в суд или к национальным регуляторам в странах ЕС, которые отвечают за медиарынки своих стран.