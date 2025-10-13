"Радикальная Европа" пожаловалась властям Италии на показ фильмов RT

РИМ, 13 окт - РИА Новости. Итальянская ассоциация "Радикальная Европа" пожаловалась властям Италии на показ документальных фильмов российского телеканала RT, которые они посчитали якобы элементом гибридной войны против страны.
Обратившись к главе минобороны Италии Гуидо Крозетто "Радикальная Европа" заявила, что с прошлого года в Италии были проведены 158 мероприятиях "пророссийской" направленности, организаторами которых выступила "россыпь" ассоциации из Италии, но "их нити оказываются в России".
"Тридцатого июля мы направили вашему коллеге Маттео Пьянтедози, министру внутренних дел, служебное письмо с просьбой выпустить специальный циркуляр для префектов, чтобы обеспечить строгое соблюдение постановление ЕС 2022/350 от 1 марта 2022 года (запретившего вещание RT в Евросоюзе – ред.) в пределах их юрисдикции", - говорится в письме.
В подавляющем большинстве "пророссийских" мероприятий, пишет инициативная группа, демонстрировались и распространялись документальные фильмы производства RT и Sputnik.
Показы документальных фильмов RT в Италии традиционно организуются местными активистами и гражданскими ассоциациями. В городе Гориция на границе со Словенией в начале июне прошел фестиваль "RT.Doc: Время наших героев", посвященный конфликту на Украине. На минувшей неделе власти города Реджо-Эмилия отменили показ "Донбасс. Дети", который должен был состояться в понедельник.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорилось о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе были названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители называли такие заявления голословными.
ЕС ввел санкции против крупнейших российских СМИ, запретив их вещание на территории Евросоюза. Такое решение было принято без обращения в суд или к национальным регуляторам в странах ЕС, которые отвечают за медиарынки своих стран.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры.