Расчетный курс доллара опустился ниже 80 рублей
23:36 13.10.2025 (обновлено: 00:56 14.10.2025)
Расчетный курс доллара опустился ниже 80 рублей
Расчетный курс доллара опустился ниже 80 рублей

Расчетный курс доллара опустился ниже 80 рублей впервые за осень

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДоллары США
Доллары США - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Доллары США. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Расчетный курс доллара, который служит показателем для внебиржевого рынка, впервые этой осенью опустился ниже отметки в 80 рублей., следует из данных торгов.
По состоянию на 16.41 по московскому времени курс доллара снижается на 1,07 рубля по сравнению с предыдущим закрытием и составляет 80 рублей. Несколькими минутами ранее он достиг уровня 79,94 рубля, что стало минимальным показателем с 28 августа.
После временной приостановки торгов долларом на Московской бирже летом прошлого года курс юаня стал наиболее показательным для рубля, и торги этой валютой ведутся с 10.00 до 19.00 мск. Именно в течение этого времени возможно определение курса доллара через его отношение к юаню на форексе и курса юаня к рублю на самой Московской бирже.
Этот кросс-курс выступает основным индикатором для внебиржевых сделок с американской валютой за рубли.
Министр финансов США Скотт Бессент - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Шатдаун уже начинает влиять на экономику США, заявил Бессент
Экономика Московская биржа Ситуация с курсами валют и ценами на нефть Рубль Доллар
 
 
