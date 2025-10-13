Расчетный курс доллара опустился ниже 80 рублей

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Расчетный курс доллара, который служит показателем для внебиржевого рынка, впервые этой осенью опустился ниже отметки в 80 рублей., следует из данных торгов.

По состоянию на 16.41 по московскому времени курс доллара снижается на 1,07 рубля по сравнению с предыдущим закрытием и составляет 80 рублей. Несколькими минутами ранее он достиг уровня 79,94 рубля, что стало минимальным показателем с 28 августа.