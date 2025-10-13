https://ria.ru/20251013/ekonomika-2048077643.html
Расчетный курс доллара опустился ниже 80 рублей
Расчетный курс доллара опустился ниже 80 рублей - РИА Новости, 14.10.2025
Расчетный курс доллара опустился ниже 80 рублей
Расчетный курс доллара, который служит показателем для внебиржевого рынка, впервые этой осенью опустился ниже отметки в 80 рублей., следует из данных торгов. РИА Новости, 14.10.2025
экономика
московская биржа
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
рубль
доллар
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Расчетный курс доллара, который служит показателем для внебиржевого рынка, впервые этой осенью опустился ниже отметки в 80 рублей., следует из данных торгов.
По состоянию на 16.41 по московскому времени курс доллара снижается на 1,07 рубля по сравнению с предыдущим закрытием и составляет 80 рублей. Несколькими минутами ранее он достиг уровня 79,94 рубля, что стало минимальным показателем с 28 августа.
После временной приостановки торгов долларом на Московской бирже
летом прошлого года курс юаня стал наиболее показательным для рубля, и торги этой валютой ведутся с 10.00 до 19.00 мск. Именно в течение этого времени возможно определение курса доллара через его отношение к юаню на форексе и курса юаня к рублю на самой Московской бирже.
Этот кросс-курс выступает основным индикатором для внебиржевых сделок с американской валютой за рубли.