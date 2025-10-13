Рейтинг@Mail.ru
12:58 13.10.2025 (обновлено: 15:58 13.10.2025)
Стали известны лауреаты Нобелевской премии по экономике
Лауреатами премии по экономике памяти Альфреда Нобеля стали Джоэль Мокир, Филипп Агьон и Питер Ховитт, сообщил Нобелевский комитет в Стокгольме. РИА Новости, 13.10.2025
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Лауреатами премии по экономике памяти Альфреда Нобеля стали Джоэль Мокир, Филипп Агьон и Питер Ховитт, сообщил Нобелевский комитет в Стокгольме.
"Они показывают, как новые технологии могут способствовать устойчивому росту", — говорится в релизе.
Нобелевская медаль - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
Нобелевский комитет прокомментировал утечку данных о лауреате премии мира
12 октября, 11:14
Трое экономистов удостоены премии за объяснение экономического роста за счет инноваций. Так, Мокир определил предпосылки устойчивого роста путем технологического прогресса, а Агьон и Ховитт — за создание теории устойчивого роста путем творческого разрушения.
"Работы лауреатов показывают, что экономический рост нельзя воспринимать как должное. Мы должны поддерживать механизмы, лежащие в основе созидательного разрушения, чтобы не скатиться в стагнацию", — заявил председатель комитета премии по экономике Джон Хасслер.

Шведская Королевская академия наук ежегодно вручает награду по экономике, хотя она не относится к числу тех, которые сам Альфред Нобель оговорил в завещании в 1895 году. Премию в этой области знаний шведский Госбанк учредил в 1968-м.

Мокиру 79 лет, он работает в Северо-Западном университете в Иллинойсе. Агион родился в 1956 году, он профессор Коллеж де Франс и INSEAD, а также Лондонской школы экономики и политических наук. Ховитт (родился в 1946 году) работает в Брауновском университете в Род-Айленде.
Премия составляет 11 миллионов шведских крон, из которых половина достанется Мокиру, а другая — Агиону и Ховитту.
Медаль Нобелевской премии - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Главы США чаще всего получали Нобелевскую премию во время второго срока
10 октября, 03:20
 
Нобелевская премияШвецияАльфред НобельНобелевская премия по экономике
 
 
