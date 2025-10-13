https://ria.ru/20251013/ekonomika-2047937332.html
Стали известны лауреаты Нобелевской премии по экономике
Стали известны лауреаты Нобелевской премии по экономике - РИА Новости, 13.10.2025
Стали известны лауреаты Нобелевской премии по экономике
Лауреатами премии по экономике памяти Альфреда Нобеля стали Джоэль Мокир, Филипп Агьон и Питер Ховитт, сообщил Нобелевский комитет в Стокгольме. РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T12:58:00+03:00
2025-10-13T12:58:00+03:00
2025-10-13T15:58:00+03:00
нобелевская премия
швеция
альфред нобель
нобелевская премия по экономике
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2047936841_99:215:1214:842_1920x0_80_0_0_f333ecff33435ab16b5172792ccb4460.jpg
https://ria.ru/20251012/nobel-2047785927.html
https://ria.ru/20251010/prezidenty-2047418686.html
швеция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2047936841_0:40:1280:1000_1920x0_80_0_0_e5ec5c2dcde6dea9dd71bbbddc094bb6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нобелевская премия, швеция, альфред нобель, нобелевская премия по экономике
Нобелевская премия, Швеция, Альфред Нобель, Нобелевская премия по экономике
Стали известны лауреаты Нобелевской премии по экономике
Нобелевский комитет назвал лауреатов премии по экономике
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Лауреатами премии по экономике памяти Альфреда Нобеля стали Джоэль Мокир, Филипп Агьон и Питер Ховитт, сообщил Нобелевский комитет в Стокгольме.
"Они показывают, как новые технологии могут способствовать устойчивому росту", — говорится в релизе.
Трое экономистов удостоены премии за объяснение экономического роста за счет инноваций. Так, Мокир определил предпосылки устойчивого роста путем технологического прогресса, а Агьон и Ховитт — за создание теории устойчивого роста путем творческого разрушения.
«
"Работы лауреатов показывают, что экономический рост нельзя воспринимать как должное. Мы должны поддерживать механизмы, лежащие в основе созидательного разрушения, чтобы не скатиться в стагнацию", — заявил председатель комитета премии по экономике Джон Хасслер.
Шведская Королевская академия наук ежегодно вручает награду по экономике, хотя она не относится к числу тех, которые сам Альфред Нобель оговорил в завещании в 1895 году. Премию в этой области знаний шведский Госбанк учредил в 1968-м.
Мокиру 79 лет, он работает в Северо-Западном университете в Иллинойсе
. Агион родился в 1956 году, он профессор Коллеж де Франс и INSEAD, а также Лондонской школы экономики и политических наук. Ховитт (родился в 1946 году) работает в Брауновском университете
в Род-Айленде
.
Премия составляет 11 миллионов шведских крон, из которых половина достанется Мокиру, а другая — Агиону и Ховитту.