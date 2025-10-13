Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: в Москве утвердили более 650 проектов планировки с 2011 года
13.10.2025
Ефимов: в Москве утвердили более 650 проектов планировки с 2011 года
Свыше 650 проектов планировки территории (ППТ) для возведения разной недвижимости разработали и утвердили в столице с 2011 года, рассказал заммэра Москвы по...
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
Новости
москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: в Москве утвердили более 650 проектов планировки с 2011 года

© Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Свыше 650 проектов планировки территории (ППТ) для возведения разной недвижимости разработали и утвердили в столице с 2011 года, рассказал заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Замглавы города отметил, что только в 2025 году был выпущен 31 проект планировки территории для строительства более 10 миллионов "квадратов" зданий и сооружений. Важный нюанс состоит в том, что при разработке ППТ учитывается создание качественной городской среды, то есть проектируются не только жилые комплексы, но и объекты сопутствующей инфраструктуры.
"С 2011 года в столице утверждено 655 территориальных ППТ для возведения различных объектов недвижимости, в том числе социальной и административной инфраструктуры. Так, за 2024 год в столице утвердили 35 ППТ для строительства 11,5 миллиона квадратных метров недвижимости", – цитирует Ефимова пресс-служба московского градкомплекса.
Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская добавила, что проекты планировки территории – основа эффективного развития городского пространства с опорой на потребности жителей. Благодаря следованию этим принципам строятся объекты образования и здравоохранения, предусматривается развлекательная инфраструктура, создаются благоустроенные зоны отдыха.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Ефимов: в Марьиной Роще построят дорогу вдоль путей МЦД
10 октября, 15:06
 
МоскваГрадостроительный комплекс МосквыВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
Версия 2023.1 Beta
