Ефимов: в Москве утвердили более 650 проектов планировки с 2011 года
Ефимов: в Москве утвердили более 650 проектов планировки с 2011 года - РИА Новости, 13.10.2025
Ефимов: в Москве утвердили более 650 проектов планировки с 2011 года
Свыше 650 проектов планировки территории (ППТ) для возведения разной недвижимости разработали и утвердили в столице с 2011 года, рассказал заммэра Москвы по... РИА Новости, 13.10.2025
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Свыше 650 проектов планировки территории (ППТ) для возведения разной недвижимости разработали и утвердили в столице с 2011 года, рассказал заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Замглавы города отметил, что только в 2025 году был выпущен 31 проект планировки территории для строительства более 10 миллионов "квадратов" зданий и сооружений. Важный нюанс состоит в том, что при разработке ППТ учитывается создание качественной городской среды, то есть проектируются не только жилые комплексы, но и объекты сопутствующей инфраструктуры.
"С 2011 года в столице утверждено 655 территориальных ППТ для возведения различных объектов недвижимости, в том числе социальной и административной инфраструктуры. Так, за 2024 год в столице утвердили 35 ППТ для строительства 11,5 миллиона квадратных метров недвижимости", – цитирует Ефимова пресс-служба московского градкомплекса.
Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская добавила, что проекты планировки территории – основа эффективного развития городского пространства с опорой на потребности жителей. Благодаря следованию этим принципам строятся объекты образования и здравоохранения, предусматривается развлекательная инфраструктура, создаются благоустроенные зоны отдыха.