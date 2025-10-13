Ефимов: в Москве утвердили более 650 проектов планировки с 2011 года

МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Свыше 650 проектов планировки территории (ППТ) для возведения разной недвижимости разработали и утвердили в столице с 2011 года, рассказал заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

Замглавы города отметил, что только в 2025 году был выпущен 31 проект планировки территории для строительства более 10 миллионов "квадратов" зданий и сооружений. Важный нюанс состоит в том, что при разработке ППТ учитывается создание качественной городской среды, то есть проектируются не только жилые комплексы, но и объекты сопутствующей инфраструктуры.

"С 2011 года в столице утверждено 655 территориальных ППТ для возведения различных объектов недвижимости, в том числе социальной и административной инфраструктуры. Так, за 2024 год в столице утвердили 35 ППТ для строительства 11,5 миллиона квадратных метров недвижимости", – цитирует Ефимова пресс-служба московского градкомплекса.