https://ria.ru/20251013/efimov-2047602957.html
Ефимов: москвичи без торгов выкупили около 100 участков для ИЖС
Ефимов: москвичи без торгов выкупили около 100 участков для ИЖС - РИА Новости, 13.10.2025
Ефимов: москвичи без торгов выкупили около 100 участков для ИЖС
С начала 2025 года москвичи выкупили около 100 участков для ИЖС, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T09:12:00+03:00
2025-10-13T09:12:00+03:00
2025-10-13T09:12:00+03:00
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/13/2017951136_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_57d4ce139c8dc4ce6c1c27a793b16b42.jpg
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/13/2017951136_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_c3c9da5e381a36c001c89a2be984d55a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: москвичи без торгов выкупили около 100 участков для ИЖС
Ефимов: в Москве с начала года без торгов выкупили около 100 участков для ИЖС
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. С начала 2025 года москвичи выкупили около 100 участков для ИЖС, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Москвичи имеют право выкупить арендуемую у города землю, на которой расположены их частные жилые дома, по цене в 2,5 раза ниже кадастровой стоимости. Видом разрешенного использования должно быть индивидуальное жилищное строительство, ведение личного подсобного хозяйства или садоводство. Сделки заключаются без проведения торгов. За девять месяцев 2025 года горожане уже приобрели таким образом 97 участков общей площадью 9,37 гектара", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что благодаря льготе жителям удалось сэкономить около 400 миллионов рублей. Больше всего участков с начала года выкупили в Троицком и Новомосковском административных округах – 37. Их общая площадь составила около 3,7 гектара.
Еще 29 купленных объектов расположены на юго-западе столицы, а на востоке – 11, добавляется в пресс-релизе.