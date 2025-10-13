Дугин назвал заявление Трампа о ракетах Tomahawk игрой в покер

"История с Tomahawk - это покер. (Президент РФ Владимир) Путин играет в сложные какие-то стратегии, а это (заявление Трампа о возможных поставках ракет Tomahawk Украине - ред.) буквально покер. Здесь очень важно и выражение лица, и мгновенные действия. Но если в какой-то момент в этой стихии краткосрочных и очень жестких переговоров эти Tomahawk будут поставлены, то даже видимость игры с нашей стороны прекратится", - сказал он в эфире программы "Эскалация Александра Дугина" на радио Sputnik.