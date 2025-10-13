https://ria.ru/20251013/dugin-2047966589.html
Дугин назвал заявление Трампа о ракетах Tomahawk игрой в покер
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Заявление президента США Дональда Трампа о возможных поставках Украине крылатых ракет Tomahawk - это "игра в покер", американский лидер решает проблемы сиюминутно, не думая, чем это обернется, считает российский философ, политолог и социолог Александр Дугин.
Трамп ранее объявил, что почти принял решение по вопросу возможных поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, однако хотел бы понять, как киевский режим намерен их использовать.
"История с Tomahawk - это покер. (Президент РФ Владимир) Путин играет в сложные какие-то стратегии, а это (заявление Трампа о возможных поставках ракет Tomahawk Украине - ред.) буквально покер. Здесь очень важно и выражение лица, и мгновенные действия. Но если в какой-то момент в этой стихии краткосрочных и очень жестких переговоров эти Tomahawk будут поставлены, то даже видимость игры с нашей стороны прекратится", - сказал он в эфире программы "Эскалация Александра Дугина" на радио Sputnik.
По словам философа, Трамп
- "человек коротких циклов", который решает проблемы сиюминутно, по мере их возникновения.
"Его интересует сделка как таковая, здесь и сейчас. Думать, чем это обернется, у него нет времени. У него это получается, он, очевидно, применяет этот подход и к нам. А это совсем не тот случай, это долгосрочный проект, большие стратегии, геополитика, которую знать не хочет Трамп", - добавил Дугин
