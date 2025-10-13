https://ria.ru/20251013/dtp-2048074926.html
В Москве водитель сбил двух детей на пешеходном переходе
Водитель сбил двух несовершеннолетних, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному на улице 1-я Дубровская в Москве, они доставлены в медицинское... РИА Новости, 13.10.2025
В Москве водитель сбил двух детей на пешеходном переходе
Водитель сбил двух несовершеннолетних на переходе на 1-й Дубровской в Москве