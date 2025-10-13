Рейтинг@Mail.ru
В Москве водитель сбил двух детей на пешеходном переходе
23:11 13.10.2025
В Москве водитель сбил двух детей на пешеходном переходе
В Москве водитель сбил двух детей на пешеходном переходе
Водитель сбил двух несовершеннолетних, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному на улице 1-я Дубровская в Москве, они доставлены в медицинское...
2025
В Москве водитель сбил двух детей на пешеходном переходе

Водитель сбил двух несовершеннолетних на переходе на 1-й Дубровской в Москве

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Водитель сбил двух несовершеннолетних, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному на улице 1-я Дубровская в Москве, они доставлены в медицинское учреждение, сообщает столичная прокуратура.
"На улице 1-я Дубровская водитель автомобиля сбил двух несовершеннолетних, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Мальчики 2012 и 2014 годов рождения доставлены в медицинское учреждение. Прокуратура Юго-Восточного административного округа контролирует все обстоятельства дорожной аварии", - говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
