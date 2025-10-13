Рейтинг@Mail.ru
В ДТП на Кутузовском проспекте в Москве пострадали четыре человека - РИА Новости, 13.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:34 13.10.2025 (обновлено: 14:37 13.10.2025)
https://ria.ru/20251013/dtp-2047961734.html
В ДТП на Кутузовском проспекте в Москве пострадали четыре человека
В ДТП на Кутузовском проспекте в Москве пострадали четыре человека - РИА Новости, 13.10.2025
В ДТП на Кутузовском проспекте в Москве пострадали четыре человека
Ребенок и трое взрослых пострадали, по уточненной информации, при столкновении четырех автомашин на Кутузовском проспекте на западе Москвы, рассказал РИА... РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T14:34:00+03:00
2025-10-13T14:37:00+03:00
происшествия
кутузовский проспект
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2047961994_0:173:1280:893_1920x0_80_0_0_3aa0724c54952b0f2b36eb0cf8d898e3.jpg
https://ria.ru/20251013/ekaterinburg-2047950328.html
кутузовский проспект
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2047961994_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_87f1f35ddc5d440213e2e1f9af21b654.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, кутузовский проспект, москва
Происшествия, Кутузовский проспект, Москва
В ДТП на Кутузовском проспекте в Москве пострадали четыре человека

При столкновении машин на Кутузовском проспекте пострадали четыре человека

© Фото : Прокуратура МосквыНа месте ДТП на Кутузовском проспекте в Москве. 13 октября 2025
На месте ДТП на Кутузовском проспекте в Москве. 13 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© Фото : Прокуратура Москвы
На месте ДТП на Кутузовском проспекте в Москве. 13 октября 2025
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Ребенок и трое взрослых пострадали, по уточненной информации, при столкновении четырех автомашин на Кутузовском проспекте на западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"В ДТП всего пострадали четыре человека, трое из них направлены в больницы, пострадавшему ребенку медицинская помощь оказана амбулаторно", - сказал собеседник агентства.
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
В Екатеринбурге 14 школьников пострадали после распыления баллончика
Вчера, 13:52
 
ПроисшествияКутузовский проспектМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала