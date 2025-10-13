https://ria.ru/20251013/dtp-2047961734.html
В ДТП на Кутузовском проспекте в Москве пострадали четыре человека
В ДТП на Кутузовском проспекте в Москве пострадали четыре человека
Ребенок и трое взрослых пострадали, по уточненной информации, при столкновении четырех автомашин на Кутузовском проспекте на западе Москвы, рассказал РИА... РИА Новости, 13.10.2025
