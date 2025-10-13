https://ria.ru/20251013/dtp-2047952969.html
В Москве три человека пострадали в ДТП на Кутузовском проспекте
В Москве три человека пострадали в ДТП на Кутузовском проспекте - РИА Новости, 13.10.2025
В Москве три человека пострадали в ДТП на Кутузовском проспекте
Три человека пострадали, по предварительной информации, при столкновении четырех автомашин на Кутузовском проспекте на западе Москвы, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T14:04:00+03:00
2025-10-13T14:04:00+03:00
2025-10-13T14:37:00+03:00
происшествия
москва
кутузовский проспект
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2047961950_0:138:1280:858_1920x0_80_0_0_ec5630435b9ac913ff26ef93e613be3b.jpg
https://ria.ru/20251013/ekaterinburg-2047950328.html
москва
кутузовский проспект
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2047961950_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_240dde49c65c49f4a06ae168e4d62ef3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, кутузовский проспект
Происшествия, Москва, Кутузовский проспект
В Москве три человека пострадали в ДТП на Кутузовском проспекте
Три человека пострадали при ДТП с 4 машинами на Кутузовском проспекте в Москве