Рейтинг@Mail.ru
В Москве три человека пострадали в ДТП на Кутузовском проспекте - РИА Новости, 13.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:04 13.10.2025 (обновлено: 14:37 13.10.2025)
https://ria.ru/20251013/dtp-2047952969.html
В Москве три человека пострадали в ДТП на Кутузовском проспекте
В Москве три человека пострадали в ДТП на Кутузовском проспекте - РИА Новости, 13.10.2025
В Москве три человека пострадали в ДТП на Кутузовском проспекте
Три человека пострадали, по предварительной информации, при столкновении четырех автомашин на Кутузовском проспекте на западе Москвы, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T14:04:00+03:00
2025-10-13T14:37:00+03:00
происшествия
москва
кутузовский проспект
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2047961950_0:138:1280:858_1920x0_80_0_0_ec5630435b9ac913ff26ef93e613be3b.jpg
https://ria.ru/20251013/ekaterinburg-2047950328.html
москва
кутузовский проспект
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2047961950_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_240dde49c65c49f4a06ae168e4d62ef3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, кутузовский проспект
Происшествия, Москва, Кутузовский проспект
В Москве три человека пострадали в ДТП на Кутузовском проспекте

Три человека пострадали при ДТП с 4 машинами на Кутузовском проспекте в Москве

© ФотоНа месте ДТП на Кутузовском проспекте в Москве. 13 октября 2025
На месте ДТП на Кутузовском проспекте в Москве. 13 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© Фото
На месте ДТП на Кутузовском проспекте в Москве. 13 октября 2025
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Три человека пострадали, по предварительной информации, при столкновении четырех автомашин на Кутузовском проспекте на западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Предварительно, в результате столкновения четырех машин на Кутузовском проспекте пострадали три человека", - сказал собеседник агентства.
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
В Екатеринбурге 14 школьников пострадали после распыления баллончика
Вчера, 13:52
 
ПроисшествияМоскваКутузовский проспект
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала