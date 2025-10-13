https://ria.ru/20251013/dtp-2047883527.html
Один пострадавший в ДТП на остановке в Новосибирске остается в реанимации
Один пострадавший в ДТП на остановке в Новосибирске остается в реанимации - РИА Новости, 13.10.2025
Один пострадавший в ДТП на остановке в Новосибирске остается в реанимации
Один из пострадавших в резонансной аварии в Новосибирске, где пьяный водитель на каршеринговой машине сбил людей у остановки, остается в реанимации, еще четверо РИА Новости, 13.10.2025
Один пострадавший в ДТП на остановке в Новосибирске остается в реанимации
Один пострадавший в ДТП с пьяным водителем в Новосибирске остается в реанимации
НОВОСИБИРСК, 13 окт – РИА Новости. Один из пострадавших в резонансной аварии в Новосибирске, где пьяный водитель на каршеринговой машине сбил людей у остановки, остается в реанимации, еще четверо лечатся в отделениях, сообщили РИА Новости в понедельник в облминздраве.
Вечером 9 октября водитель, управляя автомобилем Volkswage
n Polo, сбил группу людей у остановки в Новосибирске
. По информации главка МВД, при перестроении из крайнего левого ряда в средний водитель не справился с управлением, наехал на ограждение, после чего сбил стоявших на остановке пешеходов. В аварии пострадали шесть человек. Медосвидетельствование подтвердило, что 19-летний водитель в момент аварии был пьян.
"Без изменений. Один - в отделении реанимации. Четверо - в профильных отделениях", - сообщила агентству представитель минздрава, отвечая на вопрос о состоянии пострадавших.
Отмечается, что всего госпитализировано пять человек.
В министерстве 9 октября сообщали, что после ДТП один из шестерых пострадавших находился в крайне тяжелом состоянии, четверо в тяжелом и еще один – в состоянии средней степени тяжести. Всем оказывается квалифицированная медицинская помощь.
Октябрьский районный суд Новосибирска 10 октября отправил под домашний арест на два месяца обвиняемого в резонансном происшествии водителя арендованного автомобиля, студента третьего курса местного колледжа Олега Попова
.
По версии следствия, молодой человек, не имеющий водительских прав, находясь в состоянии опьянения, управлял арендованным на чужой аккаунт автомобилем. Двигаясь по улице Кирова
, он, не справившись с управлением, сбил людей, находившихся на остановке общественного транспорта. В результате пострадали шесть человек, в том числе мальчик 2012 года рождения. В отношении Попова возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем тяжкий вред здоровью человека.