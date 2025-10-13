Один пострадавший в ДТП на остановке в Новосибирске остается в реанимации

НОВОСИБИРСК, 13 окт – РИА Новости. Один из пострадавших в резонансной аварии в Новосибирске, где пьяный водитель на каршеринговой машине сбил людей у остановки, остается в реанимации, еще четверо лечатся в отделениях, сообщили РИА Новости в понедельник в облминздраве.

Вечером 9 октября водитель, управляя автомобилем Volkswage n Polo, сбил группу людей у остановки в Новосибирске . По информации главка МВД, при перестроении из крайнего левого ряда в средний водитель не справился с управлением, наехал на ограждение, после чего сбил стоявших на остановке пешеходов. В аварии пострадали шесть человек. Медосвидетельствование подтвердило, что 19-летний водитель в момент аварии был пьян.

"Без изменений. Один - в отделении реанимации. Четверо - в профильных отделениях", - сообщила агентству представитель минздрава, отвечая на вопрос о состоянии пострадавших.

Отмечается, что всего госпитализировано пять человек.

В министерстве 9 октября сообщали, что после ДТП один из шестерых пострадавших находился в крайне тяжелом состоянии, четверо в тяжелом и еще один – в состоянии средней степени тяжести. Всем оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Октябрьский районный суд Новосибирска 10 октября отправил под домашний арест на два месяца обвиняемого в резонансном происшествии водителя арендованного автомобиля, студента третьего курса местного колледжа Олега Попова