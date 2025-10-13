Силы ПВО уничтожили семь беспилотников ВСУ над Белгородской областью

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области за три часа, сообщило Минобороны России.

"Тринадцатого октября текущего года в период с 14.00 до 17.00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении министерства.