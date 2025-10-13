https://ria.ru/20251013/drony-2048030891.html
Силы ПВО уничтожили семь беспилотников ВСУ над Белгородской областью
Силы ПВО уничтожили семь беспилотников ВСУ над Белгородской областью
Средства ПВО уничтожили семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области за три часа, сообщило Минобороны РИА Новости, 13.10.2025
белгородская область
Средства ПВО за 3 часа уничтожили 7 украинских БПЛА над Белгородской областью