В белгородском селе при ударе дрона по парковке погиб мужчина
В белгородском селе при ударе дрона по парковке погиб мужчина
В белгородском селе при ударе дрона по парковке погиб мужчина
2025-10-13T20:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
украина
вооруженные силы украины
белгородская область
украина
В белгородском селе при ударе дрона по парковке погиб мужчина
Мужчина погиб в селе Дорогощь Белгородской области от удара дрона по парковке