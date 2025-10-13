Рейтинг@Mail.ru
В белгородском селе при ударе дрона по парковке погиб мужчина
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
20:11 13.10.2025
В белгородском селе при ударе дрона по парковке погиб мужчина
В белгородском селе при ударе дрона по парковке погиб мужчина

Мужчина погиб в селе Дорогощь Белгородской области от удара дрона по парковке

Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Мужчина погиб в селе Дорогощь Белгородской области от удара дрона по парковке коммерческого предприятия - губернатор
